ChatGPT, Gemini, Claude y Grok se caen a nivel mundial; usuarios reportan fallas

Los principales servicios de inteligencia artificial enfrentaron interrupciones este jueves, luego de que usuarios de distintas partes del mundo señalaran dificultades para acceder a ChatGPT, Gemini, Claude y Grok.

El sitio especializado DownDetector, que recopila reportes sobre fallas en plataformas digitales, registró un incremento de incidencias relacionadas con estos cuatro servicios en diferentes regiones.

De acuerdo con los datos disponibles, los reportes proceden de más de 70 países, lo que apunta a una afectación de alcance internacional y no únicamente a problemas localizados.

¿Qué plataformas presentan fallas?

Entre los servicios señalados se encuentra ChatGPT, desarrollado por OpenAI, además de Gemini, perteneciente a Google, y Claude, de la compañía Anthropic.

También se registraron reportes relacionados con Grok, el chatbot desarrollado por xAI, anteriormente conocido como xAI y vinculado al ecosistema empresarial de Elon Musk.

La cantidad de avisos registrados por los usuarios convirtió la interrupción en una de las principales incidencias de este jueves para las plataformas de chatbots de IA.

Hasta el momento, los reportes de DownDetector permiten identificar la extensión de las fallas, aunque la información sobre sus causas y el tiempo que podrían tardar en normalizarse los servicios puede variar conforme evolucione la incidencia.