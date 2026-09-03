¿Cómo es Gran Viure? El exclusivo residencial donde fue asesinado Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo

El nombre de Gran Viure, un desarrollo residencial ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, quedó relacionado con uno de los casos que más ha llamado la atención en los últimos días, luego del hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de uno de sus departamentos.

Entre las víctimas se encontraba Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, además de su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades mexiquenses, quienes confirmaron la detención de dos presuntos responsables identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Uno de ellos habría tenido una relación comercial con el músico.

¿Qué ocurrió en Gran Viure?

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas fueron localizadas dentro de un departamento del complejo residencial. Las autoridades encontraron a las personas con las manos atadas.

El hallazgo derivó en una investigación por el multihomicidio y posteriormente se informó sobre la captura de dos hombres que estarían relacionados con los hechos.

La Fiscalía continúa con las diligencias para establecer cómo ocurrieron los asesinatos, así como el posible móvil y la participación de cada uno de los detenidos.

¿Cómo es Gran Viure?

El desarrollo residencial se encuentra en una zona considerada de alta plusvalía en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Gran Viure es presentado como un complejo de departamentos con acceso controlado y vigilancia, además de espacios destinados tanto al entretenimiento como a las actividades deportivas y laborales.

Uno de sus principales atractivos son las vistas panorámicas y el concepto residencial dirigido a personas que buscan contar con diferentes servicios y amenidades sin salir del complejo.

Departamentos de más de 10 millones de pesos

El desarrollo inmobiliario destaca por el valor de sus propiedades. Algunos de sus departamentos fueron comercializados por cantidades superiores a los 10 millones de pesos, de acuerdo con información relacionada con la oferta inmobiliaria del complejo.

El costo de las viviendas responde, entre otros factores, a su ubicación, características, dimensiones y los servicios disponibles dentro del desarrollo.

Gimnasio, pádel y espacios de trabajo

Entre las instalaciones que forman parte de Gran Viure se encuentran diferentes amenidades para sus residentes.

El complejo cuenta con gimnasio, cancha de pádel, salón de usos múltiples, áreas verdes y espacios de coworking.

También dispone de un business center, pensado para quienes requieren realizar actividades laborales desde el propio desarrollo residencial.

Estas características forman parte del concepto con el que fue promocionado el inmueble: un espacio en el que los habitantes pudieran combinar vivienda, entretenimiento, actividad física y trabajo.

Una ubicación conectada con importantes vialidades

Otro de los atributos del desarrollo es su ubicación, debido a la conexión con vialidades que permiten trasladarse hacia diferentes puntos de Atizapán y otras zonas del Estado de México.

La zona tiene acceso hacia áreas como Lomas Verdes y la autopista Chamapa-Lechería, lo que facilita la comunicación con otros municipios y sectores del Valle de México.

El complejo quedó bajo la lupa tras el multihomicidio

Pese a las características de seguridad y exclusividad con las que fue promocionado el desarrollo, Gran Viure se convirtió en el centro de atención después del asesinato de Jonathan Meléndez y las otras tres víctimas.

El caso también generó interrogantes sobre la forma en que los presuntos responsables ingresaron al inmueble y llegaron hasta el departamento donde se encontraban las víctimas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el multihomicidio.

Mientras avanzan las indagatorias, el nombre del exclusivo residencial permanece ligado a la investigación por el asesinato del músico de Camilo Séptimo, su familia y una trabajadora doméstica.