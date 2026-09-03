Revelan estado de salud de Luis de Llano tras ser arrestado

El día de ayer, fue detenido el productor Luis de Llano Macedo, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC) de la Ciudad de México, esto por las dos órdenes de arresto que tiene en su contra.

En medio de la polémica que ha causado el caso, el abogado de Luis de Llano ha revelado los detalles de salud del productor, quien se encuentra en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando.

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El litigante ha hecho un llamado a las autoridades para que consideren la edad del productor, quien tiene 81 años, al momento de su detención por las órdenes judiciales vinculadas al proceso civil que tiene con Sasha Sokol.

¿Cuál es el estado de salud de Luis de Llano?

Los medios de comunicación, le han cuestionado al abogado sobre el estado de Luis de Llano y por el trato que ha recibido el productor, afirmando que se encuentra estable y en buen estado.

Cuando se le preguntó por el estado de salud del productor, su defensor no reveló algún padecimiento médico, aunque hizo la reclamación de que no se hizo una valoración completa.

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“No soy médico, pero pasó con un médico legista, pero fueron omisos en procurarle tomar la presión. Verificaron que no estuviera lesionado, lo cual es superficial”

Por ese motivo, el abogado fue tajante al mencionar que si Luis de Llano tuviera complicaciones de salud, especialmente de presión por la situación que está viviendo, las autoridades podrían ser las responsables.

“Me parece que si llega a tener un problema de presión derivado del evento que nos ocupa, podría haber alguna responsabilidad”

Sin embargo, no reveló más detalles sobre el caso, afirmando que existe una orden judicial que lo limitaba a revelar información.

“Existe una orden judicial, lo que tengo conocimiento, que prohíbe a cualquier persona difundir cualquier dato relativo, de forma directa o indirecta, sobre el proceso que el señor Luis de Llano lleva”

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