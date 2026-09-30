Mujer acusada de disparar a casa de Rihanna va a juicio; enfrenta posible cadena perpetua

Ivanna Lisette Ortiz, mujer acusada de realizar múltiples disparos contra la residencia de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky en Los Ángeles, fue declarada mentalmente competente para enfrentar un juicio penal; esto permitió reactivar un proceso penal que se encontraba en pausa por evaluaciones psiquiátricas.

Tras la reactivación del proceso legal en contra de la mujer, un gran jurado presentó una acusación formal que incluye un cargo de intento de asesinato contra la artista. De ser hallada culpable de la totalidad de las imputaciones, la acusada podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.

¿Cómo ha avanzado el caso de los disparos contra la casa de Rihanna?

El caso se remonta al pasado 8 de marzo, cuando las autoridades señalan que Ortiz condujo hasta la zona residencial de la pareja y abrió fuego al menos en 20 ocasiones con un rifle tipo AR-15 hacia la propiedad y un inmueble vecino. Al momento del ataque, Rihanna y A$AP Rocky se encontraban dentro de un remolque, cuyos muros recibieron impactos de bala.

El procedimiento judicial había quedado suspendido formalmente durante más de cuatro meses debido a las dudas planteadas sobre la salud mental de la imputada. Tras completar el periodo de evaluaciones psiquiátricas, la jueza Maria Cavalluzzi ordenó reanudar los trámites criminales ordinarios.

“This is a person who wanted to kill Rihanna. Everyone else was collateral damage.”



A Florida woman accused of driving across the country and firing a rifle at Rihanna and A$AP Rocky’s Los Angeles home has been indicted on 14 felony counts, including attempted murder.… pic.twitter.com/R6tEcHa3Hb — CHILLING WITH MONIE🌹 (@CWMonieHQ) September 30, 2026

Además de la acusación por intento de homicidio, la acusación formalizada imputa a Ortiz 10 cargos de agresión con un arma de asalto y cargos adicionales por efectuar disparos contra viviendas y vehículos habitados.

Ivanna Ortiz se ha declarado no culpable a través de su abogado de oficio, mientras que la fiscalía mantiene la fianza en 2.6 millones de dólares mientras avanza la preparación del juicio oral. Hasta el momento las autoridades no han determinado un móvil para el ataque hacia la casa de la cantante.

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