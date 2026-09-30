“Pueblo”: ¿De qué trata el nuevo libro de López Obrador y cuándo sale a la venta?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció, a través de una transmisión en vivo, para presentar su nuevo libro que se titula Pueblo y sobre el que platicó durante más de 1 hora con 20 minutos.

La transmisión se realizó desde la quinta La Chingada que se encuentra en Palenque, Chiapas, y donde decidió vivir el exmandatario al terminar su periodo presidencial.

AMLO reaparece en transmisión para presentar su libro “Pueblo”

Como lo anunció desde que fue presidente, López Obrador se retiró de la vida pública para dedicarse a escribir y no participar más en la política, ni en el movimiento que inició.

Por esta razón, han sido contadas las apariciones que ha realizado desde el término de su mandado y esta vez lo hizo para presentar su más reciente libro que decidió llamar Pueblo.

¿De qué trata “Pueblo”, la nueva entrega de Andrés Manuel López Obrador?

El nuevo libro de AMLO hace un recorrido por la historia del país y se divide en 10 capítulos en los que desarrolla distintos temas como la Independencia, seguida de la lucha de conservadores con liberales, la invasión estadounidense, la reforma juarista, la defensa de México contra la invasión francesa.

También habla sobre el Porfiriato, el Maderismo, los caudillos de la Revolución: Carranza, Obregón, Calles; el Cardenismo, presidentes posrevolucionarios, cierra con el "Neoporfirismo Prianista" y la Cuarta Transformación.

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El libro se lo dedicó a Claudia Sheinbaum Pardo "nuestra presidenta y gran orgullo. Ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo. Eso también me hace muy feliz, de que a quien entregué el bastón de mando ha resultado extraordinaria, la mejor presidenta del mundo".

"En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad. A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también fecunda historia política de México".

"Sin embargo, decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo, aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo", detalló el expresidente en una publicación realizada en sus redes sociales.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo libro de AMLO y cuánto costará?

Aún no hay fecha definida para el lanzamiento de Pueblo y se desconoce cuál será su precio. Se espera que sea muy pronto, mientras que el expresidente sí confirmó que la editorial de la publicación es Planeta, la misma con la que lanzó ¡Gracias! y Grandeza, su últimos libros previos al nuevo.

¿Cuántos libros ha escrito el expresidente de México?

Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una actividad constante en cuanto a escribir libros se refiere, y hasta el momento en su trayectoria ha publicado 20 títulos.

Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867 (1986)

Del esplendor a la sombra: La República restaurada (1988)

Tabasco, víctima del fraude electoral (1990)

Entre la Historia y la Esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco (1996)

Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo (1999)

Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero (2004)

Contra el desafuero: mi defensa jurídica (2005)

La mafia nos robó la Presidencia (2007)

La gran tentación: el petróleo de México (2008)

La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (2010)

No decir adiós a la esperanza (2012)

Neoporfirismo: hoy como ayer (2014)

El poder en el trópico (2015)

Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido? (2016)

2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México (2017)

Oye, Trump (2017)

A la mitad del camino (2021)

¡Gracias! (2024)

Grandeza (2025)

Pueblo (2026)