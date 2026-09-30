Colapsa circulación en carretera Playa del Carmen-Tulum por accidente vehicular

La fuerte colisión de una camioneta contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) paralizó por algunos momentos la circulación vehicular en la carretera Playa del Carmen-Tulum, a la altura de Punta Venado, debido a la caída de un cable de media tensión que atravesó esta parte de la cinta asfáltica.

La persona que conducía el vehículo resultó con algunas lesiones, pero pudo descender de su unidad, después del tremendo impacto contra el poste de concreto, el cual fue movido de su base y esto provocó que reventara un cable que atravesaba la carretera.

Ante la posible electrificación de la vialidad, la circulación vehicular se detuvo por completo en ambos sentidos de la carretera, lo que empezó a formar una larga fila de vehículos, alrededor de las 18:00 horas de este miércoles.

Elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos del municipio de Playa del Carmen acudieron al lugar para aplicar los protocolos de seguridad y emitieron un aviso a la ciudadanía, a través de sus redes sociales, para que los conductores tomaran sus previsiones por esta situación de riesgo en la carretera.

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El personal confirmó que el percance ocurrió a la altura de Punta Venado, en donde se reportan afectaciones en el cableado de un poste de mediana tensión, por lo que solicitó a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona.

De esta manera, los elementos de Protección Civil recomendaron reducir la velocidad al aproximarse a la zona y atender las indicaciones del personal, por las afectaciones en la circulación vehicular.

Una cuadrilla de trabajadores de la CFE arribó al lugar para iniciar el retiro del cableado de la cinta asfáltica y realizar maniobras con una grúa para evitar la caída del poste dañado, al momento de que una grúa sacara el vehículo accidentado, para proceder posteriormente a la restitución de la estructura dañada.

Estas maniobras demoraron más de dos horas y generaron largas filas de vehículos de varios kilómetros, por la paralización de la circulación.