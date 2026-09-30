Sella su paso perfecto Estados Unidos en la Copa Mundial de Beisbol U-15 México 2026

En el cerrojazo de la ronda de “todos contra todos” del Grupo B en la Copa Mundial de Beisbol U-15 México 2026, Estados Unidos selló su paso perfecto, mientras que China Taipéi aseguró el segundo lugar del sector, al tiempo que Nicaragua terminó tercero y mandó a Venezuela al cuarto escalón, en las acciones que se realizaron en el diamante caliente del Estadio Beto Ávila de Cancún.

En las primeras acciones Nicaragua salió decidido a ganar el juego, por lo que saltaron sus selectivos con el cuchillo entre los dientes, por lo que noquearon 13-0 a Chequia en cinco innings, logrando su tercer triunfo consecutivo, mientras que los europeos perdieron sus cinco partidos de la fase de Grupos.

Los de Nicaragua casi aseguraron el triunfo, en el segundo inning con un ataque de 10 anotaciones, además de sumar otras tres en el tercero y de dejar en un solo hit a los checos. Cabe destacar, que la victoria le correspondió a Adolfo Alcoser; mientras que el revés se le apuntó a Jan Panáĉek.

Más tarde, la Selección de Estados Unidos completó su paso perfecto de una manera bastante inusual, ya que si bien es cierto que blanquearon 1-0 a Venezuela, lo hicieron sin conectar imparables.

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Los seleccionados del país de las barras y las estrellas lograron el triunfo producto de una carrera sucia, con las que cerraron la citada parte del torneo (5-0), por lo que terminaron en el liderato del Grupo B, en tanto que Venezuela (2-3) fue cuarto.

El triunfo le perteneció a Jaxxon Hanen, con salvamento para Jackson McAneelwy; mientras que la derrota se le apuntó a Santiago Vázquez. Finalmente, el último juegazo de la jornada China Taipéi regresó al camino triunfal, al imponerse por blanqueada de 8-0 a Australia.

Desafío que se definió en la quinta tanda, cuando los asiáticos inclinaron de manera definitiva la balanza a su favor con un rally de tres rayitas, mismo que repitieron en la séptima entrada.

El triunfo de este partido fue para Po-Chum Chen; mientras que el serpentinero perdedor fue Chase Miller Crew, por lo que China Taipéi puso sus números en cuatro éxitos y un descalabro; al tiempo que Australia terminó al revés.