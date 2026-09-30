El Calor de Cancún busca ganar en casa la serie ante Gambusinos de Fresnillo

En lo que será la penúltima Serie de la Temporada 2026 de la Liga Caliente.Mx LNBP, El Calor de Cancún se reportó listo para regresar a casa ante su fiel afición y buscar la victoria ante los Gambusinos de Fresnillo, en duelos pactados para este jueves 1 y viernes 2 de octubre en el Poliforum Cancún.

Duelos contra los de Fresnillo que están programados para las 20:15 horas en ambas noches, tiempo de Quintana Roo, dentro de la actividad correspondiente a las jornadas 25 y 26 de la campaña.

Será una prueba importante para la quinteta cancunense, que para mantener su aspiración al PlayIn sabe que es necesario ganar y adueñarse de la serie, sobre todo porque estará frente a su fiel afición; El Calor llega a estos compromisos con una marca de 6 triunfos y 18 derrotas, que lo coloca en el decimotercer sitio de la clasificación, con 30 puntos.

El Calor viene de disputar una complicada serie como visitante ante Fuerza Regia de Monterrey, cayendo por 82-74 y 95-89, resultados con los que buscará dejar atrás la racha reciente y aprovechar nuevamente la condición de local.

Por su parte, Gambusinos de Fresnillo se ubica en el octavo lugar general, con récord de 11 victorias y 13 descalabros, para sumar 35 puntos. En sus dos compromisos más recientes, la quinteta zacatecana superó a Correcaminos UAT Victoria por marcadores de 103-90 y 102-83, por lo que llegará a Cancún con dos triunfos consecutivos.

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El duelo entre El Calor de Cancún y Gambusinos de Fresnillo ya cuenta con antecedentes en las Temporadas 2024 y 2025. En total, se han enfrentado en seis ocasiones, con una marca favorable para la quinteta cancunense de cuatro victorias por dos derrotas.

Cabe recordar que, en la campaña 2024 se midieron en cuatro ocasiones, con triunfos de El Calor por 65-62, 82-79 y 93-90, mientras que Gambusinos consiguió una victoria por 90-82.

Para 2025 disputaron dos encuentros, ambos en Fresnillo, con un triunfo por bando: Gambusinos ganó 81-68, mientras que El Calor se impuso 93-88 en el segundo compromiso.

Así, la serie histórica entre ambas quintetas presenta una diferencia de 4-2 a favor de El Calor de Cancún, aunque los dos equipos llegan a este nuevo enfrentamiento con antecedentes recientes distintos y con la necesidad de sumar victorias en la recta final de la temporada regular.