Carla Jeffery muere a los 33 años: ¿de qué murió la actriz de ‘ZOMBIES’ de Disney?

La franquicia ZOMBIES de Disney Channel está de luto tras confirmarse la muerte de Carla Jeffery, actriz que interpretó a Bree en las películas. La artista tenía 33 años y falleció el 1 de septiembre de 2026.

La noticia fue comunicada por Carla Alexander, representante de la actriz, quien pidió respeto para los familiares y personas cercanas a Jeffery durante este momento.

¿De qué murió Carla Jeffery?

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de Carla Jeffery. Su representante confirmó que la actriz falleció el pasado 1 de septiembre de 2026, pero no proporcionó detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

A través de redes sociales, Carla Alexander compartió un mensaje para informar la noticia y recordar a la intérprete, a quien acompañó profesionalmente durante más de dos décadas.

La representante destacó el trabajo de Jeffery como Bree en ZOMBIES y señaló que la actriz logró compartir con el público su alegría, sentido del humor y personalidad.

También solicitó privacidad para la familia y los seres queridos de la actriz mientras atraviesan la pérdida.

¿Quién era Carla Jeffery?

Carla Jeffery nació en Houston, Texas, y desarrolló gran parte de su carrera en la actuación. Uno de sus trabajos más reconocidos fue su participación en la franquicia ZOMBIES, producción de Disney Channel en la que interpretó a Bree.

La actriz formó parte de las tres películas de ZOMBIES, lo que la convirtió en una de las integrantes identificables del elenco de la saga juvenil.

Además de su trabajo en Disney, Jeffery apareció en otras producciones cinematográficas como Girl on the Edge, Teacher of the Year y Phat Girlz.

Las series en las que actuó Carla Jeffery

La trayectoria de la actriz también incluyó participaciones en distintas series de televisión.

Entre los programas en los que apareció se encuentran Shake It Up, Lie to Me, iCarly y Curb Your Enthusiasm, además de otros proyectos de televisión.

Su carrera comenzó desde joven y con el paso de los años consiguió participar en producciones dirigidas a diferentes públicos.

El elenco de ‘ZOMBIES’ despide a Carla Jeffery

Tras conocerse el fallecimiento, algunos de sus compañeros de ZOMBIES recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza y recordar a la actriz.

Chandler Kinney la describió como una persona especialmente dulce y radiante, mientras que Milo Manheim compartió varias historias dedicadas a su compañera y amiga.

Por su parte, Trevor Tordjman publicó fotografías en las que aparece junto al elenco de la franquicia y dedicó un mensaje de despedida a Jeffery.

Hasta ahora, el dato confirmado sobre su fallecimiento es su muerte a los 33 años, mientras que la causa permanece sin hacerse pública.