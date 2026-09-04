Juez prohíbe violencia y actos de tortura en las corridas de toros de Ucú, Sotuta y Cansahcab

Un Juez federal determinó la prohibición de determinados actos de violencia y tortura contra toros durante corridas y torneos de lazo en los municipios de Ucú, Sotuta y Cansahcab, luego de los amparos promovidos por las organizaciones PETA Latino y Animal Héroes.

De acuerdo con la resolución, las actividades taurinas en dichas localidades podrán continuar, siempre y cuando se desarrollen bajo las condiciones e instrucciones establecidas por la autoridad judicial. Entre las restricciones señaladas se encuentra la prohibición de utilizar puyas, banderillas, espadas y estoques o cuchillos contra los animales.

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Los recursos legales fueron presentados por PETA Latino y Animal Héroes, organizaciones que han recurrido a la vía judicial para solicitar restricciones a determinadas prácticas realizadas durante eventos taurinos en municipios de Yucatán.

Con las resoluciones correspondientes a Ucú, Sotuta y Cansahcab, suman siete municipios de Yucatán en los que estas organizaciones han obtenido medidas judiciales relacionadas con la protección de los toros durante actividades taurinas.

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Los municipios que anteriormente habían sido objeto de estas acciones legales son Tixkokob, Temozón, Muna y Seyé.

Las disposiciones establecidas por el Juez federal deberán ser acatadas durante la realización de corridas de toros y torneos de lazo en los municipios involucrados.