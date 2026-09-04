Proyecto Las Dunas de Chuburná seguirá suspendido: Semarnat revisa afectaciones y permisos ambientales

El desarrollo Las Dunas de Chuburná permanecerá suspendido mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluye las inspecciones y valoraciones que definirán si el proyecto puede continuar bajo las condiciones ambientales actuales.

La revisión federal ocurre después de que autoridades detectaran irregularidades en el cumplimiento de obligaciones ambientales y afectaciones en una zona costera especialmente sensible por su dinámica natural y presencia de especies protegidas.

Neyra Silva Rosado, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, informó que representantes de Semarnat estuvieron esta semana en el Estado y se reunieron con el gobernador Joaquín Díaz Mena para revisar el expediente.

La funcionaria explicó que todavía no existe una fecha para conocer una resolución definitiva y que la suspensión se mantendrá hasta que la autoridad federal determine otra cosa.

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El caso escaló después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detectara incumplimientos en las condicionantes ambientales del proyecto y afectaciones en aproximadamente 6 mil 500 metros cuadrados que ya habían sido desmontados.

La dependencia federal identificó especies protegidas que no habían sido reportadas previamente en la documentación ambiental.

Esas observaciones derivaron en una clausura temporal y abrieron una revisión más amplia sobre las condiciones reales del predio y el impacto que las obras podrían tener sobre el sistema costero de Chuburná.

El expediente tiene además un frente judicial, debido a que habitantes de la comunidad promovieron un amparo contra autorizaciones relacionadas con el desarrollo.

Revisarán cómo ha cambiado la costa

Uno de los puntos que Semarnat deberá analizar es la evolución física de la zona.

Silva Rosado explicó que las playas y dunas son sistemas dinámicos y que su configuración puede modificarse con el paso del tiempo por erosión, acumulación de arena, mareas y otros procesos naturales.

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Por ello, la autoridad federal deberá comparar el estado actual de los terrenos con las condiciones que existían cuando fueron otorgados los permisos y determinar si las autorizaciones siguen siendo compatibles con la realidad ambiental del sitio.

La revisión deberá establecer si las modificaciones detectadas afectan la viabilidad del proyecto y qué medidas de restauración o compensación podrían ser necesarias.

La titular de Desarrollo Sustentable reconoció que existen posiciones enfrentadas alrede-dor del caso.

Por una parte se encuentran los promoventes del desarrollo, que cuentan con autorizacio-nes obtenidas previamente; por otra, habitantes y colectivos que han cuestionado los efec-tos de las obras sobre las dunas, la vegetación y la estabilidad del litoral.

Semarnat deberá resolver el expediente con base en la normatividad ambiental y en las condiciones actuales del terreno.

El Gobierno estatal, agregó Silva Rosado, ha entregado la información solicitada por la Federación y permanecerá a la espera de la resolución.

Hasta entonces, el proyecto Las Dunas continuará sin posibilidad de reanudar trabajos.