Clima en Campeche hoy: Se esperan tormentas y ambiente muy caluroso

ampeche tendrá este viernes 4 de septiembre una jornada marcada por el calor y las lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la Península de Yucatán se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con posibilidad de lluvias puntuales fuertes en el suroeste de Campeche, acompañadas de descargas eléctricas.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones locales, principalmente en zonas susceptibles, además de condiciones de visibilidad reducida durante los periodos de lluvia.

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Durante la mañana se espera un ambiente de templado a cálido, mientras que por la tarde las temperaturas podrían alcanzar condiciones calurosas a muy calurosas.

El panorama se presenta además con posibilidad de actividad eléctrica y rachas de viento asociadas a las tormentas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones al conducir bajo la lluvia.

El SMN señaló que las condiciones meteorológicas pueden favorecer la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y viento, por lo que los efectos podrían presentarse de manera localizada en distintos puntos del estado.

Ante este escenario, se recomienda evitar zonas inundables, conducir con precaución y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas durante el día.