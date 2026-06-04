Aumentan los casos de depresión y ansiedad en adultos mayores de Campeche

Los trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión registran un aumento preocupante entre la población adulta mayor de Campeche. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en la Entidad, durante todo 2025 se atendieron menos de 10 casos, mientras que en los primeros seis meses de 2026 ya suman al menos 19 personas detectadas, lo que refleja un incremento significativo en esta problemática social.

La enlace del organismo federal en Campeche, Polet Muñoz Valverde, explicó que los principales problemas detectados son la ansiedad, la depresión y, especialmente, el sentimiento de soledad. Muchos adultos mayores, incluso viviendo con sus familias, experimentan una sensación de aislamiento emocional que impacta directamente en su salud mental.

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Hasta el momento, comentó que ningún caso ha requerido ser canalizado a instancias especializadas, ya que la atención brindada ha permitido estabilizar a los ancianos y mantenerlos integrados en actividades comunitarias.

“Un alto porcentaje de las personas que llegan es porque se sienten solas. Muchas veces pueden vivir con la familia, pero la realidad es que se sienten aisladas y poco acompañadas”, comentó la funcionaria federal.

Muñoz Valverde advirtió que esta etapa de la vida requiere de atención especial por parte de la familia y de la sociedad, pues la falta de interacción, comunicación y acompañamiento puede derivar en problemas emocionales más severos.

El problema cobra relevancia ante los casos de suicidio registrados en Campeche, algunos de ellos en personas adultas mayores. Aunque el Inapam informó que este año no ha sido necesario intervenir en situaciones de crisis, sí reconoció que en 2025 se realizaron dos canalizaciones para atención psicológica especializada, cuyos pacientes lograron recuperarse.

Ante este panorama, el instituto hizo un llamado a hijos, familiares y cuidadores para mantener una comunicación constante con las personas mayores, especialmente con aquellas que viven solas o pasan largos periodos sin convivencia social.

La recomendación es dedicar tiempo para escuchar cómo se sienten, conocer sus necesidades y evitar que enfrenten en aislamiento algunos problemas emocionales que pueden agravarse con el paso del tiempo.

Finalmente, Muñoz Valverde consideró que fortalecer estas redes de acompañamiento es clave para frenar el aumento de la ansiedad y la depresión entre la población adulta mayor de Campeche, un sector que demanda cada vez mayor atención en materia de salud mental y bienestar emocional.