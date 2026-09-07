La Adictiva en Mérida: dará concierto este 15 de septiembre por el Grito de Independencia

La celebración del 15 de septiembre en Mérida tendrá música de banda sinaloense después de la tradicional ceremonia del Grito. El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, confirmó que La Adictiva será la agrupación encargada de continuar los festejos en la Plaza Grande.

La presentación está programada para comenzar a las 9 de la noche, por lo que los asistentes podrán disfrutar del espectáculo como parte de las actividades preparadas para conmemorar el Grito de Independencia 2026.

El anuncio fue realizado por el mandatario estatal durante su transmisión semanal de los lunes, en la que dio a conocer algunos detalles de la celebración que tendrá lugar en la capital yucateca durante una de las noches más representativas para los mexicanos.

Con más de tres décadas de trayectoria, La Adictiva se ha consolidado como una de las agrupaciones de música sinaloense con mayor presencia en México.

La banda nació en 1990 en Mesillas, Sinaloa, y originalmente llevó el nombre de La Adictiva Banda San José de Mesillas. Desde entonces, la agrupación ha atravesado distintas etapas y ha contado con varios cambios entre sus vocalistas.

A lo largo de su carrera, La Adictiva ha publicado 13 álbumes y ha conseguido colocar varias canciones entre las favoritas del público. Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Te amo y te amo”, “10 segundos”, “Después de ti” y “Peligro de extinción”.

La Adictiva se suma a los festejos patrios en Mérida

La llegada de la agrupación a la Plaza Grande de Mérida forma parte del programa preparado para celebrar las fiestas patrias de este año.

Después de la ceremonia encabezada por las autoridades, La Adictiva tomará el escenario para prolongar la celebración con sus principales éxitos y el característico sonido de la música sinaloense.

De esta manera, quienes acudan al centro de Mérida este 15 de septiembre podrán vivir la ceremonia del Grito y posteriormente disfrutar del espectáculo musical que dará continuidad a la noche mexicana.