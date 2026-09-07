Exigen padres de familia alumbrado público para el Colegio de Bachilleres en José María Morelos

Padres de Familia del Colegio de Bachilleres pidieron se restablezca el alumbrado público de la calle Chila Balam hasta la Andrés Quintana Roo y de la calle 33, porque indicaron esas dos arterias son las más transitadas por los estudiantes que bajan al centro de la ciudad y la colonia Vicente Guerrero, cuando salen de la escuela a las 8 de la noche.

Indicaron que el alumbrado público falló desde el pasado fin de semana, pero la Oficialía Mayor del ayuntamiento no lo ha mandado a revisar para ver dónde está la falla y se pueda reparar.

Los padres de familia que se identificaron como Miguel Gómez, Julio Castro Tec y Juanita Pacheco, pidieron que se restablezca ese servicio para mañana mismo.

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Refirieron que esas calles están muy obscuras y por lo mismo, señalaron temen que sus hijas sufran algún ataque por vándalos que merodean esa zona.

Indicaron que el gobierno municipal ha dicho que las necesidades y carencias se atienden al momento, por lo mismo, señalaron quieren que mañana los jóvenes que salen a las 8 de la noche de la escuela ya no caminan en calles obscuras.