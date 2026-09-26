Alfredo Adame aclara si asesora a Aleks Syntek tras polémica en redes

Un video que circuló en redes sociales provocó especulaciones sobre un supuesto encuentro entre Alfredo Adame y Aleks Syntek, e incluso surgió la versión de que el conductor estaría ayudando al cantante a enfrentar las críticas que ha recibido recientemente.

La grabación mostraba a dos personas que, según usuarios de redes, tenían un gran parecido con ambas figuras mientras se encontraban en un restaurante.

La situación rápidamente generó teorías sobre una posible reunión privada y una estrategia para ayudar a Syntek con su imagen pública.

Alfredo Adame niega haberse reunido con Aleks Syntek

Ante los rumores, Alfredo Adame aclaró que el video no corresponde a un encuentro real entre ambos.

El conductor señaló que el material habría sido creado mediante inteligencia artificial, por lo que descartó haber tenido recientemente una reunión con Aleks Syntek.

Aunque negó estar asesorando actualmente al cantante, Adame reconoció que, de haber tenido la oportunidad de hablar con él, sí le habría recomendado responder ante las críticas y no permitir que las burlas dominaran la conversación.

El conductor explicó que coincide con la manera en que Syntek reaccionó ante quienes lo cuestionaron durante uno de sus conciertos y consideró que el cantante debía defenderse frente a las provocaciones.

¿Por qué Alfredo Adame respalda a Aleks Syntek?

Adame también reveló que su relación con Aleks Syntek viene de muchos años atrás.

Según explicó, conoce al cantante desde que era niño, pues trabajó con su madre en distintos proyectos publicitarios y posteriormente ambos volvieron a coincidir en Televisa.

El conductor aseguró que siente respeto y afecto por Syntek y destacó su trayectoria musical.

Incluso lo calificó como uno de los músicos más talentosos de México y sostuvo que las figuras exitosas suelen estar expuestas a críticas y controversiasal estilo que ha caracterizado buena parte de la carrera de Syntek.

Además, incorpora fragmentos de una transmisión que previamente se hizo viral y referencias a su tema “Tú necesitas”.