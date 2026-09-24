Esta es la enfermedad que padece Aleks Syntek desde hace años

Desde hace varios días, el cantante Aleks Syntek ha estado en el centro de la polémica, tras su concierto gratis en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Y es que, durante el evento muchos aseguraron que el famoso tuvo un brote psicótico, por las conductas que mostró y las declaraciones que hizo sobre el escenario.

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¿Cuál es el padecimiento que tiene Aleks Syntek?

Tras esta situación, muchos han recordado que en el pasado el cantante confesó tener el síndrome de Asperger, y en unos audios que se difundieron hace un tiempo, confesó haber sido víctima de abusos sexuales durante la infancia.

“¿Crees en Dios o crees en Satanás, Adriana? Porque si existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño. Yo tengo asperger, soy una persona enferma, abusaron de mí no una vez, ni dos, no sé cuántas veces, viví un infierno, yo ya conocí al diablo”

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Sin embargo, el propio famoso volvió hablar de este tema y aseguró que pertenece al espectro autista. Para quienes desconozcan, el síndrome de Asperger se reconoce que sí puede llevar a quienes lo tienen a tener dificultades para la interacción social.

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