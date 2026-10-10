Dani Flow sube al escenario de Aleks Syntek y se disculpa: así hicieron las paces

Lo que comenzó como una rivalidad por sus diferencias musicales terminó en un abrazo frente al público. Aleks Syntek y Dani Flow protagonizaron un inesperado encuentro durante un concierto en León, Guanajuato, donde el intérprete de reguetón tomó el micrófono para disculparse con el cantante y compositor, en una escena que llamó la atención de los asistentes y usuarios de redes sociales.

El momento ocurrió el viernes 9 de octubre en el Foro del Lago, cuando Dani Flow apareció por sorpresa mientras Syntek interpretaba su música. El reguetonero improvisó un verso de la canción Lo que tú necesitas y aprovechó la oportunidad para dirigirse directamente al artista, con quien había protagonizado una polémica por sus diferencias respecto a la música urbana.

¿Qué le dijo Dani Flow a Aleks Syntek?

Durante el encuentro, Dani Flow ofreció una disculpa pública por los desacuerdos que ambos habían tenido en el pasado. Frente a los asistentes, el cantante de reguetón expresó: “Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados”.

La reacción de Aleks Syntek fue inmediata. Sorprendido por la aparición y las palabras de su colega, respondió que no había nada que disculpar y lo recibió con un abrazo, gesto que dio una señal de reconciliación entre los dos músicos.

Después, el intérprete de Duele el amor se dirigió al público para celebrar la presencia del reguetonero y pedirle a los asistentes que le dieran una ovación. La escena transformó un encuentro inesperado en uno de los momentos más comentados de la presentación.

NO LA VEÍA VENIR Dani Flow aparece sorpresivamente en concierto de Aleks Syntek en el Foro del Lago en León y le pide disculpas 😱🔥 https://t.co/xOLOuVB81d — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 10, 2026

¿Por qué estaban peleados Aleks Syntek y Dani Flow?

Las diferencias entre Aleks Syntek y Dani Flow surgieron a raíz de las críticas del primero hacia ciertos contenidos de la música urbana. El cantante mexicano cuestionó las letras explícitas del reguetón y expresó su inconformidad con el éxito de canciones como Martillazo, popularizada por Dani Flow.

La tensión volvió a cobrar relevancia en septiembre de 2026, cuando Syntek realizó comentarios críticos sobre el género y el tema musical durante un concierto. Sus declaraciones generaron reacciones entre los seguidores de ambos artistas y alimentaron la discusión sobre los límites de las letras en la música popular.

En lugar de prolongar el enfrentamiento, Dani Flow decidió acercarse a Syntek durante la presentación en León. La disculpa y el abrazo mostraron una disposición a dejar atrás las diferencias que habían marcado sus declaraciones públicas.