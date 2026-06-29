Horóscopos de Mhoni Vidente hoy: Qué te deparan los astros este 29 de junio 2026

En Por Esto! te invitamos a consultar tu horóscopo diario y descubrir lo que el universo tiene preparado para ti en el amor, la salud y el dinero, según tu signo del zodiaco. Cada signo zodiacal tiene sus propias influencias astrales y, hoy, podrías recibir la guía y consejos que necesitas para enfrentar nuevos desafíos, tomar decisiones acertadas o simplemente comprender mejor las energías que te rodean. Así que no pierdas la oportunidad de ver cómo las estrellas están alineadas para ti.

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: Marte arranca esta última semana de junio con energía y determinación en tu vida sentimental. Si tienes algo pendiente que decirle a tu pareja, el lunes es el mejor día para hacerlo con claridad. Los solteros de Aries podrían recibir hoy una señal muy clara de alguien que lleva tiempo interesado en ellos.

Salud: El lunes pide que establezcas desde temprano el ritmo que quieres mantener para cerrar bien el mes. Una rutina de ejercicio matutina, buena hidratación y una alimentación ordenada harán que toda la semana fluya con mucha más energía.

Dinero: La semana arranca con oportunidades concretas para Aries antes de que cierre junio. Una conversación o propuesta laboral que surge hoy podría tener consecuencias muy positivas si la atiendes con determinación. No la postergues.

Color del día: rojo. Número de la suerte: 9.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: Venus te acompaña con dulzura en este inicio de semana. Con tu pareja, un detalle pequeño pero muy sentido desde el lunes establecerá un tono de ternura que se mantendrá durante los últimos días del mes. Los solteros de Tauro podrían cruzarse hoy con alguien que transmite exactamente la calma que tanto valoran.

Salud: Tu cuerpo arranca bien la semana pero necesita hidratación constante y una alimentación ordenada. Evita saltarte comidas por el ajetreo del lunes: tu energía depende directamente de lo que le das a tu cuerpo.

Dinero: Un asunto económico que quedó pendiente durante el fin de semana necesita atención prioritaria hoy. Resuélvelo con calma y metodología antes de que cierre el mes para arrancar julio sin pendientes.

Color del día: verde. Número de la suerte: 4.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: Con el Sol en Cáncer, tu energía sentimental sigue siendo más profunda e introspectiva. Este lunes es un buen momento para evaluar honestamente qué quieres construir en tus relaciones de cara a julio. Con tu pareja, una conversación sincera puede abrir una etapa muy positiva.

Salud: Tu sistema nervioso arranca la semana algo sensible después del fin de semana. Evita sobrecargar tu agenda desde el primer día y establece límites claros entre el trabajo y el descanso en estos últimos días de junio.

Dinero: Mercurio activa tu capacidad comunicativa y hoy eres especialmente persuasivo/a en cualquier negociación o presentación importante. Aprovecha esa habilidad natural para cerrar bien los pendientes del mes.

Color del día: amarillo. Número de la suerte: 3.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amor: Con el Sol en pleno tránsito por tu signo, este lunes tu energía personal sigue en uno de sus mejores momentos del año. Eres magnético/a y completamente irresistible para quienes te rodean. Con tu pareja, esa calidez se traduce en una conexión profunda. Los solteros de Cáncer están en su mejor momento del año.

Salud: La vitalidad de tu temporada solar te sostiene con fuerza en este arranque de semana. Aprovecha estos últimos días de junio para consolidar los hábitos de salud que has venido construyendo.

Dinero: Tu temporada solar activa también tu claridad mental y tu intuición económica al máximo. Una oportunidad que llevas tiempo esperando podría dar señales muy concretas antes de que cierre el mes. Mantente receptivo/a.

Color del día: plateado. Número de la suerte: 2.

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Tu calidez y liderazgo emocional hacen que este lunes tu pareja se sienta especialmente afortunada de tenerte en su vida. Un gesto de afecto espontáneo desde el inicio de la semana establece el tono emocional de estos últimos días de junio. Los solteros de Leo arrancan con una energía magnética.

Salud: Jornada de buena vitalidad para arrancar la semana con fuerza. Una rutina de ejercicio bien establecida desde hoy marcará el ritmo saludable que quieres mantener para cerrar bien el mes.

Dinero: El lunes llega con reconocimiento y oportunidades muy concretas para Leo. Una conversación o reunión de hoy podría abrirte una puerta importante antes de que arranque julio. Prepárate bien y presenta tu propuesta con confianza.

Color del día: dorado. Número de la suerte: 1.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Mercurio afina tu percepción y este lunes eres capaz de leer con claridad lo que tu pareja necesita sin que tenga que decirlo. Úsalo para acercarte con ternura en estos últimos días del mes. Los solteros de Virgo podrían tener hoy una conversación que despierta un interés genuino.

Salud: El lunes es tu mejor aliado para establecer los hábitos que quieres llevar a julio. Define desde hoy tu rutina de alimentación, ejercicio y descanso y comprométete con ella sin excepciones.

Dinero: Tu atención al detalle detecta hoy algo en un asunto financiero que otros pasarían por alto. Confía en esa percepción y actúa en consecuencia antes de que termine la jornada y el mes.

Color del día: azul marino. Número de la suerte: 6.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: Venus te regala un lunes armonioso y lleno de posibilidades en tus relaciones. Con tu pareja, el inicio de semana puede establecer un tono de ternura y complicidad. Los solteros de Libra podrían tener hoy un encuentro significativo en el entorno laboral o social.

Salud: El equilibrio entre actividad y descanso es tu clave para cerrar bien este mes. No te exijas demasiado desde el primer día ni tampoco te abandones en estos últimos días de junio.

Dinero: Las asociaciones y colaboraciones tienen luz verde este lunes. Si tienes una propuesta que requiere un socio o aliado estratégico, hoy es el momento ideal de dar el paso antes de que cierre el mes.

Color del día: rosa. Número de la suerte: 8.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Plutón activa tu intensidad emocional y este lunes el amor se vive con profundidad desde el inicio de la semana. Con tu pareja, una conversación honesta y sin filtros puede establecer una dinámica muy positiva para cerrar bien junio. Los solteros podrían sentir desde hoy una atracción poderosa por alguien inesperado.

Salud: Tu cuerpo arranca la semana con energía que necesita un canal físico adecuado desde el primer día. Una rutina de ejercicio de alta intensidad esta mañana liberará la tensión acumulada durante el fin de semana.

Dinero: Tu instinto investigador está especialmente activo este lunes. Hay una oportunidad financiera que merece toda tu atención hoy: investiga con profundidad antes de comprometerte y antes de que cierre el mes.

Color del día: burdeos. Número de la suerte: 9.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: Júpiter expande tu corazón y este lunes el amor arranca la semana con generosidad y entusiasmo contagioso. Con tu pareja, compartir desde hoy un plan emocionante para los últimos días de junio creará ilusión compartida. Los solteros de Sagitario brillan con una energía aventurera y libre.

Salud: Tu optimismo natural es el mejor combustible para arrancar el lunes con fuerza y buen ánimo. Canaliza esa energía positiva con una actividad física que disfrutes para cerrar bien el mes.

Dinero: Una propuesta o conversación laboral que surge hoy podría estar vinculada a viajes, educación o proyectos internacionales muy interesantes. Mantente completamente abierto/a y responde con agilidad antes de que arranque julio.

Color del día: morado. Número de la suerte: 3.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: Saturno te impulsa a comenzar la semana con autenticidad y coherencia en tus relaciones. Con tu pareja, establecer desde el lunes una pequeña tradición o ritual compartido puede fortalecer el vínculo en estos últimos días del mes. Los solteros de Capricornio arrancan con una energía seria y muy atractiva.

Salud: El lunes es tu mejor aliado para establecer la disciplina que quieres llevar a julio. Define tu rutina de ejercicio, alimentación y descanso desde hoy con la precisión que te caracteriza.

Dinero: El esfuerzo constante que has mantenido durante semanas produce resultados muy concretos y satisfactorios para cerrar el mes. Hoy podría llegar la primera confirmación de un avance importante.

Color del día: gris acero. Número de la suerte: 10.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: Urano activa tu originalidad y este lunes podrías sorprender a tu pareja con una idea o propuesta completamente inesperada. Los solteros de Acuario arrancan la semana con una energía innovadora y auténtica que atrae a personas que valoran la originalidad.

Salud: Tu mente necesita estructura tanto como libertad este lunes. Establece desde hoy bloques de trabajo concentrado alternados con pausas reales de desconexión para cerrar bien el mes.

Dinero: Las ideas innovadoras que llevas tiempo desarrollando tienen un momento de visibilidad muy importante antes de que cierre junio. Hoy llega la primera oportunidad de compartirlas con las personas correctas.

Color del día: turquesa. Número de la suerte: 11.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: Neptuno eleva tu sensibilidad y este lunes el amor se vive con una profundidad que marca el tono emocional de estos últimos días de junio. Con tu pareja, un gesto pequeño pero muy sentido desde el inicio de la jornada puede crear una conexión que dure. Los solteros de Piscis podrían recibir hoy una señal muy clara que llevan tiempo esperando.

Salud: Tu cuerpo arranca la semana pidiendo orden y nutrición consciente desde el primer día. Establece hoy tus horarios de comida, hidratación y descanso para cerrar bien el mes.

Dinero: Tu intuición financiera arranca la semana especialmente activa y afinada. Hay una decisión económica que llevas días madurando y antes de que cierre junio tendrás toda la claridad necesaria para tomarla con seguridad.

Color del día: azul cielo. Número de la suerte: 12.