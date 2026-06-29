Presidenta Sheinbaum propone a Esteban Moctezuma como embajador de México ante Bélgica y la Unión Europea

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la designación queda pendiente del proceso correspondiente en el Senado mexicano, instancia encargada de analizar y, en su caso, ratificar el nombramiento.

Moctezuma Barragán fue embajador de México en Estados Unidos de marzo de 2021 a mayo de 2026, por lo que su nueva encomienda lo colocaría al frente de una de las representaciones diplomáticas más importantes para la relación comercial y política con Europa.

Esteban Moctezuma coordinará ratificación del Acuerdo Global Modernizado

De acuerdo con la SRE, una de las primeras tareas de Moctezuma será coordinar, junto con las representaciones de México en los países miembros de la Unión Europea, la ratificación del Acuerdo Global Modernizado.

Esta labor ocurre después de la firma del acuerdo realizada el pasado 22 de mayo en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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El objetivo será impulsar una estrategia con los distintos países de la Unión Europea para aumentar el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones y aprovechar las oportunidades que el acuerdo ofrece para México.

¿Quién es Esteban Moctezuma?

Esteban Moctezuma es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Fue secretario de Gobernación de 1994 a 1995, secretario de Desarrollo Social de 1998 a 1999, senador de la República en la LVII Legislatura y secretario de Educación Pública de 2018 a 2021.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum envía nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo".https://t.co/0DaLeA59CH pic.twitter.com/dNyBZnAd9c — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 29, 2026

Nueva encomienda diplomática en Europa

La eventual llegada de Moctezuma a la representación de México ante Bélgica y la Unión Europea se da en un momento clave para la política exterior mexicana, especialmente por la agenda comercial con Europa.

Si el Senado ratifica su nombramiento, el exembajador en Washington tendrá como prioridad fortalecer la relación bilateral y multilateral con Bruselas, Luxemburgo y los países miembros de la Unión Europea.

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