Caen tres personas por el violento asalto a una mujer afuera de un bar en el Centro de Mérida

Amplio operativo policiaco se desplegó en calles del segundo cuadro del Centro de Mérida, luego de un presunto asalto con violencia dentro de un bar que derivó en una persecución y la detención de tres personas. Una mujer resultó lesionada y recibió atención médica de técnicos en urgencias médicas en la calle 55 con 42.

Según los primeros reportes, la afectada caminaba por la zona tras salir de un establecimiento nocturno, pero un sujeto se le acercó y, de un tirón, le arrebató el teléfono celular. Intentó recuperar su pertenencia y enfrentó al asaltante; sin embargo, el individuo reaccionó de manera agresiva y la golpeó en varias ocasiones.

Posteriormente la empujó e hizo que cayera sobre el pavimento, donde quedó con diversas lesiones. Tras el ataque, el delincuente abordó un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones y huyó.

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Al ver a la mujer tirada en el piso, personas que pasaban por el sitio hicieron el reporte a las autoridades policiacas a través de los números de emergencias 9-1-1. Se activó una alerta entre las corporaciones de seguridad que operan en el sector.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pusieron en marcha un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos agresores. La movilización se extendió hasta la calle 67 entre 42 y 40, donde localizaron el vehículo presuntamente involucrado. En él viajaban tres individuos.

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Durante una revisión preventiva, los oficiales encontraron en poder del conductor un teléfono celular, cuyas características coincidían con las reportadas por la afectada. Detuvieron al sospechoso y, junto con sus acompañantes, lo trasladaron ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) proporcionaron los primeros auxilios a la mujer, quien resultó con varios golpes y una lesión de consideración en el brazo izquierdo a consecuencia de la caída. Luego de ser valorada, fue estabilizada en el sitio.

Las autoridades no proporcionaron información oficial sobre la identidad de los detenidos ni sobre los cargos que podrían enfrentar. Tampoco se confirmó si el incidente se trató de un asalto o de una riña. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.