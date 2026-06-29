Fallece menor tras ataque armado en la SM 510 de Cancún; detienen al presunto responsable

Lo que inicialmente fue reportado como un ataque armado con dos personas lesionadas terminó convirtiéndose en un homicidio, luego de que una de las víctimas, al parecer menor de edad, perdiera la vida mientras recibía atención médica.

Se dio a conocer que los elementos de la Policía Municipal lograron la detención del presunto responsable de la agresión, perpetrada la noche de ayer en la Supermanzana 510.

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El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 48, a espaldas del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde dos hombres convivían y consumían bebidas alcohólicas en el exterior de una vivienda cuando fueron sorprendidos por un sujeto armado.

De acuerdo con los primeros testimonios, el agresor llegó preguntando por una persona identificada con el apodo de “Chucho”. Los presentes respondieron que se trataba de un vecino; sin embargo, instantes después el individuo abrió fuego en su contra, dejándolos gravemente heridos.

Tras la agresión, uno de los lesionados fue trasladado por sus familiares o conocidos a un hospital, mientras que el segundo recibió apoyo de elementos de la Policía Municipal, quienes lo auxiliaron y llevaron a un centro médico debido a que presentaba una herida de bala en la cadera.

Primeras líneas de investigación apuntan a que el crimen habría derivado de un conflicto entre vecinos / Erick Díaz

Víctima del ataque

Poco después se confirmó que uno de los heridos, presuntamente menor de edad, falleció a consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos, por lo que el caso pasó de investigarse como tentativa de asesinato a homicidio consumado.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el crimen habría derivado de un conflicto entre vecinos. Versiones recabadas en el sitio indican que previamente uno de los involucrados había lanzado amenazas contra un grupo de jóvenes, situación que no fue tomada con seriedad hasta que ocurrió el atentado.

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Con base en los señalamientos de testigos y las labores de inteligencia realizadas en el sector, corporaciones policiacas implementaron un operativo que culminó con la captura de un hombre, quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial por su probable participación en el homicidio.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena para asegurar indicios balísticos y recabar evidencias que permitan fortalecer la carpeta de investigación.

Las indagatorias continúan para esclarecer el móvil del crimen y determinar la situación jurídica del detenido. Mientras tanto, vecinos de la Supermanzana 510 manifestaron su preocupación por el hecho violento registrado en la zona, pese a encontrarse a escasa distancia de un importante centro hospitalario.