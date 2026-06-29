Por una broma, estafan a 40 repartidores, mariachis y payasos al Sur de Mérida

Lo que parecía ser una jornada normal para una familia de la colonia Salvador Alvarado Sur, en Mérida, terminó convirtiéndose en una escena inesperada luego de que su domicilio se llenara de prestadores de servicios que acudieron tras recibir encargos que aparentemente nunca fueron realizados.

Durante varios minutos, mariachis, repartidores de comida, personal de limpieza, payasos y hasta acompañantes comenzaron a llegar al mismo punto, generando desconcierto entre los habitantes de la vivienda y vecinos de la zona, quienes no entendían el motivo del inusual movimiento.

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La propietaria del domicilio, Wendy H.C., relató que quedó sorprendida al observar cómo las personas tocaban a su puerta para entregar servicios que no había solicitado. La situación tomó otro giro cuando notó que un hombre grababa los hechos con su teléfono celular.

Según su testimonio, al acercarse para preguntarle qué ocurría, el sujeto habría reconocido que todo formaba parte de una supuesta “broma” y que presuntamente habría recibido dinero para enviar a los trabajadores al domicilio.

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Ante la concentración de personas y la tensión generada, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio para atender el reporte. Posteriormente, tres personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos.

Hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles sobre la situación legal de los involucrados, mientras se evalúan las acciones correspondientes por los daños y molestias ocasionadas a los prestadores de servicios que acudieron tras recibir solicitudes falsas.