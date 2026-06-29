Gobierno federal inicia consulta nacional para la nueva Ley de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; buscan aprobarla el 12 de octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la firma de la convocatoria que marca el inicio del proceso de consulta para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca consolidar el reconocimiento constitucional de estos pueblos y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos colectivos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, María Luisa Alcalde Luján, explicó que el propósito de esta consulta es recoger opiniones, propuestas y observaciones directamente de los pueblos y comunidades que serán titulares de la nueva legislación.

La funcionaria señaló que el proceso involucrará a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

¿Cómo será la consulta para la nueva ley indígena?

María Luisa Alcalde detalló que la consulta se desarrollará en cinco etapas y estará coordinada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La primera fase comenzó este 29 de junio con la publicación oficial de la convocatoria. Posteriormente, del 1 de julio al 6 de agosto, se realizará la etapa informativa, durante la cual se distribuirá material explicativo en miles de comunidades para que conozcan el contenido de la propuesta.

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La etapa deliberativa se llevará a cabo entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre. Cada comunidad analizará la iniciativa conforme a sus propios sistemas normativos y formas tradicionales de organización.

Para ello se efectuarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país. Posteriormente, las propuestas serán incorporadas al proyecto definitivo antes de que el Ejecutivo lo envíe al Congreso.

La ley fortalecerá la autonomía y los derechos colectivos

El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa deriva de la reforma al artículo segundo constitucional publicada en septiembre de 2024 y tiene como eje principal reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Indicó que el proyecto está integrado por ocho libros, los cuales desarrollan temas como la libre determinación, autonomía, derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, protección de niñas, niños y jóvenes, atención a personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, consulta previa, distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno y mecanismos jurídicos para garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos.

#MañaneraDelPueblo. La presidenta @Claudiashein firma el decreto que inicia el proceso de consulta de la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. pic.twitter.com/UtxclV7XYd — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 29, 2026

Entre las innovaciones destacó la creación de un marco legal específico para la consulta previa, libre e informada y la incorporación de un juicio de amparo indígena y afromexicano, con el propósito de fortalecer la protección jurídica de los derechos colectivos de las comunidades.

Al concluir la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, una vez concluida la consulta y realizadas las adecuaciones correspondientes, el objetivo es enviar la iniciativa al Congreso el 12 de octubre, fecha que actualmente se conmemora como el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, para iniciar su proceso legislativo.

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