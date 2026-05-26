¿Se puede recuperar una transferencia hecha por error? Esto dice la ley en México

Una transferencia bancaria realizada por error puede convertirse en un verdadero problema, especialmente cuando se trata de una fuerte suma de dinero. Así ocurrió recientemente con una mujer embarazada de ocho meses que accidentalmente envió más de 30 mil pesos a una taquería, caso que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La polémica creció luego de que presuntamente el negocio se negara a devolver el dinero recibido, los internautas señalaron de falta de “ética y valores” al estableciomiento, situación que provocó indignación entre usuarios que consideraron que el depósito debía ser regresado de inmediato.

💸 Envió 30 mil pesos por error a una taquería… y asegura que no quisieron devolvérselos. 🌮😡

El caso ocurrió en Guadalajara, se volvió viral y abrió el debate en redes:



¿qué pasa legalmente cuando recibes una transferencia por equivocación? ⚠️ pic.twitter.com/Wf1f93AArH — El Universal Hidalgo (@UniversalHgo) May 26, 2026

¿Qué dicen los banco ante estos casos?

En México, no existe la posibilidad de recuperar dinero enviado por equivocación mediante una transferencia SPEI. Lo primero que recomiendan las instituciones bancarias es reportar la operación cuanto antes para intentar rastrear el movimiento, pero no es garantia.

La mayoría de las veces el banco no puede abrir una carpeta de investigación y recuperar el dinero de otra cuenta y cierra la investigación.

Cuando la persona o el negocio decide quedarse con el depósito y se niega a devolverlo, el caso podría escalar incluso a instancias legales. Expertos explican que esta situación podría considerarse un caso de “enriquecimiento ilegítimo”, figura contemplada dentro del derecho civil mexicano.

Esto significa que nadie debería beneficiarse económicamente de recursos que sabe que no le pertenecen. Aunque cada situación debe analizarse de forma particular, abogados señalan que sí pueden existir consecuencias legales si se demuestra mala fe por parte de quien recibió el dinero por error.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan guardar todos los comprobantes posibles, incluyendo capturas de pantalla, números de operación y conversaciones relacionadas con la transferencia. Toda esa información puede servir para presentar una aclaración formal ante el banco.

Además, las personas afectadas también pueden acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para recibir asesoría sobre el procedimiento correspondiente y conocer las opciones disponibles para intentar recuperar el dinero.

Especialistas financieros recuerdan que las transferencias electrónicas son prácticamente inmediatas, por lo que revisar cuidadosamente el número de cuenta, nombre del destinatario y monto antes de enviar dinero es fundamental para evitar errores que podrían derivar en pérdidas importantes.

Mientras tanto, el caso de la mujer embarazada sigue generando debate en redes sociales, donde miles de usuarios discuten no solo el aspecto legal, sino también la responsabilidad moral de devolver dinero que claramente fue enviado por equivocación.