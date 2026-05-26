Atienden a hombre por un golpe en la cabeza y convulsiones en el Instituto Campechano

Este martes paramédicos y agentes estatales se trasladaron al plantel del Instituto Campechano localizado en las calles del Centro Histórico de la ciudad, luego de recibir un reporte por miembros del personal docente respecto a un masculino quien presuntamente sufrió de un ataque epiléptico que lo hizo caer y golpearse la cabeza, quedando tendido en la entrada del edificio.

De acuerdo con el reporte inicial, el hombre se encontraba caminando por la entrada del lugar cuando sufrió de aparentes convulsiones que lo desestabilizaron, haciendo que perdiera el equilibrio y se diera un fuerte golpe en la cabeza, alertando rápidamente a estudiantes y docentes de los alrededores.

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Inmediatamente se brindó aviso a las autoridades por medio de las líneas de emergencias, llegando una ambulancia de la Cruz Roja con número de serie CAM 020 para brindarle los primeros auxilios.

Tras la estabilización de los paramédicos, al sitio se presentaron también miembros de la Policía Estatal en la patrulla 0858 para tomar conocimiento del reporte; debido a que el paciente no requirió de traslado hospitalario, fue atendido en el mismo lugar donde los rescatistas le dictaron una serie de recomendaciones para su recuperación, quedando todo en un fuerte susto.