Primavera-verano 2026: los colores de uñas que arrasarán en los salones de belleza

La temporada de primavera-verano 2026 ya comenzó a marcar tendencia en el mundo de la belleza y las uñas no son la excepción. Especialistas en manicura revelaron cuáles serán los colores favoritos de los próximos meses, destacando tonos que además de elegantes ayudan a estilizar visualmente las manos.

Entre las principales tendencias aparecen opciones clásicas, colores vibrantes y tonos suaves que dominarán los salones de belleza durante esta temporada. La variedad permite adaptar cada manicura tanto a eventos formales como a looks casuales y frescos para el calor.

Uno de los colores que se mantiene como favorito es el rojo escarlata, un tono que nunca pierde vigencia gracias a su elegancia y capacidad para estilizar las manos. Además, el blanco perla también gana protagonismo por su acabado luminoso y sofisticado.

Los tonos pastel continúan posicionándose entre las grandes apuestas de la temporada. El lavanda y el rosa pastel destacan por aportar una apariencia delicada y romántica, mientras que el azul celeste se convierte en una opción fresca ideal para los días soleados.

Para quienes buscan colores más cálidos y discretos, el melocotón suave y el marrón tierra serán opciones muy populares. Ambos tonos logran combinar fácilmente con distintos estilos y ayudan a mantener una apariencia elegante y natural.

La temporada también incluirá colores mucho más atrevidos. El amarillo limón aparece como una de las apuestas más alegres y llamativas de primavera-verano, mientras que el verde esmeralda se perfila como la alternativa perfecta para quienes prefieren tonos intensos y sofisticados sin recurrir al negro.

Además de seguir las tendencias, expertos en belleza aseguran que algunos colores pueden ayudar a rejuvenecer visualmente las manos. Tonos como los nudes cálidos, los rosas claros, los corales y el rojo cereza aportan luminosidad y ayudan a disimular pequeñas imperfecciones en la piel.

Con esta variedad de opciones, las tendencias de manicura 2026 ofrecen alternativas para todos los estilos, desde diseños minimalistas hasta propuestas más coloridas que buscan destacar durante la temporada primavera-verano.