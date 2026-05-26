ONU alerta récord de conflictos desde 1945: Guterres advierte carrera armamentista y crisis humanitaria

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que el mundo enfrenta el mayor número de conflictos desde la fundación del organismo en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial.

Durante un debate abierto del Consejo de Seguridad, organizado por China en su calidad de presidenta rotatoria del órgano, Guterres alertó que la violencia aumenta en magnitud y complejidad en regiones como Oriente Medio, Ucrania, Sudán y otros puntos del mundo.

El jefe de la ONU señaló que esta situación ha provocado un incremento del gasto militar a niveles récord, mientras la ayuda humanitaria enfrenta recortes en un momento de creciente necesidad para millones de personas afectadas por guerras, desplazamientos y crisis de derechos humanos.

Guterres pide evitar una nueva escalada en Ucrania y Gaza

En su intervención, António Guterres llamó a evitar una nueva escalada entre Rusia y Ucrania, conflicto que continúa como uno de los principales focos de tensión internacional.

También denunció violaciones constantes del alto el fuego en Gaza por parte de Israel y advirtió que la situación en Oriente Medio sigue marcada por incertidumbre. Sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto iniciado en febrero, el secretario general las calificó como impredecibles.

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Guterres insistió en que la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz deben volver al centro de la agenda internacional, especialmente en un contexto donde los mecanismos diplomáticos se han debilitado.

ONU advierte carrera armamentista y uso de nuevas tecnologías

El secretario general denunció que el gasto militar ha alcanzado niveles récord debido a la proliferación de guerras y a la intervención externa en distintos conflictos, incluido el suministro de armas como drones.

También alertó sobre una carrera armamentista cada vez más acelerada y desestabilizadora, en la que tecnologías como la inteligencia artificial y las armas autónomas pueden elevar los riesgos para la seguridad global.

Para Guterres, los principios de la Carta de la ONU se encuentran bajo una presión profunda, mientras aumentan las amenazas contra la integridad territorial, la independencia política de los Estados y el respeto al derecho internacional.

The UN Charter is a survival guide for humanity, António Guterres tells Security Council



“A promise born from the devastation of two world wars … and preventing a third world war. But today, the purposes and principles of the Charter are under profound strain.” pic.twitter.com/hws6gGVGig — UN News (@UN_News_Centre) May 26, 2026

Derechos humanos e instituciones internacionales, bajo presión

Guterres aseguró que los derechos humanos enfrentan un ataque generalizado en distintas regiones del mundo. Señaló que derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales están siendo reprimidos de forma deliberada.

El secretario general también advirtió que las desigualdades se agravan y la impunidad se extiende, por lo que llamó a invertir más en prevención, negociación y mediación de buena fe.

Finalmente, sostuvo que las instituciones internacionales deben actualizarse, pues muchas reflejan la realidad geopolítica de 1945 y no la del mundo actual. En ese sentido, afirmó que la falta de representación permanente de África en el Consejo de Seguridad constituye una injusticia histórica que debe corregirse.

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