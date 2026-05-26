¿Qué es un géiser? Extraño fenómeno en Michoacán se vuelve viral

Habitantes de Michoacán quedaron sorprendidos luego de que en redes sociales comenzaran a difundirse videos de un fuerte chorro de agua saliendo desde el patio de una vivienda, fenómeno que muchos usuarios identificaron como un posible géiser.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales debido a la intensidad con la que el agua emerge desde el subsuelo, algo poco común en México y que despertó curiosidad entre miles de personas que comenzaron a preguntarse si realmente se trata de un fenómeno natural de este tipo.

Un géiser es una fuente termal capaz de expulsar agua caliente y vapor a presión de forma intermitente. Este fenómeno ocurre cuando el agua subterránea entra en contacto con zonas extremadamente calientes debajo de la superficie terrestre, generando presión hasta provocar una expulsión violenta de agua y vapor.

Este tipo de manifestaciones suelen aparecer principalmente en regiones con alta actividad volcánica o geotérmica. Países como Islandia, Estados Unidos y Nueva Zelanda albergan algunos de los géiseres más famosos del mundo debido a las condiciones geológicas presentes en esas zonas.

En México también existen regiones con actividad volcánica y aguas termales donde pueden registrarse fenómenos similares, aunque no suelen ser tan frecuentes ni alcanzar las dimensiones de los grandes géiseres internacionales.

🚨🌋 LA TIERRA SE ABRIÓ EN MICHOACÁN: NACE UN NUEVO GÉISER DENTRO DE UNA CASA 😳



Habitantes de #ElSalitre, en #IxtlánDeLosHervores, quedaron en shock luego de que un nuevo géiser o posible “olla de lodo” surgiera REPENTINAMENTE dentro del patio de una vivienda. 🇲🇽



💥 Expulsa… pic.twitter.com/OnpYdVYn9r — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) May 26, 2026

Respecto al caso ocurrido en Michoacán, especialistas señalan que todavía no se puede confirmar oficialmente que el brote corresponda a un géiser natural. Expertos consideran que también podría tratarse de una fuga subterránea, acumulación de gases o presión en mantos acuíferos.

Ante la incertidumbre, autoridades locales recomendaron a la población mantenerse alejada del sitio mientras se realizan estudios para determinar el origen exacto del fenómeno y descartar cualquier riesgo para los habitantes de la zona.

El caso ha llamado todavía más la atención debido a que Michoacán forma parte del Eje Neovolcánico Mexicano, una región caracterizada por su intensa actividad geológica, presencia de volcanes, aguas termales y movimientos subterráneos constantes.

Mientras continúan las investigaciones, el supuesto géiser ya se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde usuarios siguen compartiendo videos y teorías sobre el extraño nacimiento de agua en el patio de la vivienda.