Convocados Mundial 2026: estas son las selecciones que ya revelaron sus listas oficiales

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y varias selecciones nacionales empezaron a revelar sus listas oficiales de convocados para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

A menos de un mes del arranque de la justa mundialista, los distintos entrenadores afinan los últimos detalles de sus plantillas mientras millones de aficionados siguen atentos a las convocatorias que definirán a las grandes figuras del campeonato.

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El Mundial 2026 marcará un momento histórico para el futbol internacional, ya que será la primera edición con la participación de 48 selecciones. Esta ampliación permitirá una mayor presencia de países y abrirá espacio para nuevas historias, talentos emergentes y selecciones debutantes.

Entre las listas que ya comenzaron a hacerse oficiales destacan nombres consolidados del futbol mundial, jóvenes promesas y también algunas ausencias que han generado debate entre aficionados y especialistas. Futbolistas como Neymar, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé apuntan a ser algunas de las principales figuras del torneo.

En los próximos días, el resto de las selecciones terminarán de entregar sus plantillas definitivas ante la FIFA, dejando definidos a los jugadores que buscarán levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

La expectativa también crece alrededor de las sedes mundialistas, ya que ciudades de Mexico, United States y Canada albergarán partidos de una edición que promete romper récords de asistencia, audiencia y espectáculo.

Estas son algunas de las selecciones que ya presentaron sus convocatorias oficiales rumbo al Mundial 2026:

FRANCIA

Convocatoria muy esperable y correcta de Deschamps para la selección Francesa.



Lo curioso es la inclusión de Mateta que para mí no agrega mucho a esta selección. Se celebra mucho la inclusión de Akliouche.



Otra decisión curiosa es la de Lucas pero no me ha disgustado con el… pic.twitter.com/CslXHpaebn — ًْ (@odegaardismx__) May 14, 2026

CURAZAO

CURAZAO

BELGICA

Convocatoria de la Selección de Bélgica para el Mundial 2026.📓🇧🇪#FIFAWorldCup #mundialdefútbol pic.twitter.com/tS4E8vsWAr — Grenzen Sports (@crc_futbol) May 16, 2026

ESCOCIA

¿Será un equipo de cuidado? 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



La convocatoria de la Selección de Escocia para el Mundial de 2026, donde enfrentarán a Brasil, Marruecos y Haití en el Grupo C. ⚽#TNTSports2026 pic.twitter.com/r7kJ4V5P2Z — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 19, 2026

COREA DEL SUR

La lista oficial

CROACIA

¡Encabezados por Modric! 🇭🇷💪



Croacia ha presentado su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta selección ha demostrando en múltiples ocasiones que puede competirle a cualquiera. pic.twitter.com/m18tnHS4Og — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 18, 2026

PORTUGAL

🚨 ¡¡CONVOCATORIA OFICIAL!!



Roberto Martínez presentó la lista final de 27 futbolistas que representarán a la Selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026.



¡¡CRISTIANO RONALDO Y COMPAÑÍA LISTOS PARA HACER HISTORIA!! 🇵🇹🐐🏆 pic.twitter.com/ua7EFKI5cV — FAN10 (@SoyFan10) May 19, 2026

BRASIL