Nissan Frontier 2027: la pick up que desafía la moda de los turbo; precio y versiones

La Nissan Frontier 2027 llega con una actualización enfocada en reforzar las cualidades que la han caracterizado durante años. Mientras buena parte de la industria avanza hacia motores más pequeños, sistemas híbridos y tecnologías cada vez más complejas, la pick up mediana de Nissan mantiene una propuesta basada en la resistencia, la simplicidad mecánica y la confiabilidad.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de la nueva Sport Edition, una variante que busca ofrecer una imagen más agresiva y aventurera sin llegar al nivel de preparación todoterreno de la versión PRO-4X. Con este movimiento, la marca japonesa pretende fortalecer su presencia frente a rivales como la Toyota Tacoma, la Ford Ranger y la Chevrolet Colorado.

¿Qué cambia en la Nissan Frontier 2027?

A nivel estético, la Frontier 2027 conserva el diseño robusto que la distingue dentro del segmento. Su parrilla de gran tamaño, el cofre elevado y las ópticas LED continúan transmitiendo una imagen enfocada en el trabajo pesado y las actividades fuera del camino.

La nueva Sport Edition, basada en la versión SV, incorpora elementos exclusivos como rines negros de 17 pulgadas, neumáticos todoterreno Hankook Dynapro, una placa protectora de aluminio en la parte frontal inferior y nuevos faros antiniebla LED acompañados de luces auxiliares. Además, añade una parrilla oscurecida, espejos en color negro y detalles específicos en la caja de carga.

Otra no edad dentro de la gama es el color Alpine Metallic, una nueva tonalidad que amplía las opciones de personalización y aporta un aspecto más moderno a la camioneta.

Interior con enfoque práctico

En el habitáculo, la Nissan Frontier mantiene una configuración funcional que prioriza la facilidad de uso. A diferencia de muchos modelos recientes que concentran casi todas las funciones en pantallas táctiles, la camioneta conserva botones físicos para controlar sistemas como el climatizador.

El cuadro de instrumentos combina indicadores analógicos con una pantalla digital central de siete pulgadas, mientras que el sistema multimedia ofrece conectividad compatible con las necesidades actuales.

La nueva Sport Edition también recibe detalles exclusivos en el interior. Los asientos negros incorporan costuras amarillas, una terminación que se replica en el tablero, paneles de puertas, palanca de cambios y asas interiores para reforzar su carácter deportivo.

Por otra parte, algunas versiones PRO equipadas con el paquete Convenience ahora incluyen un cargador inalámbrico compatible con el estándar Qi2, que promete una carga más eficiente y una mejor fijación del dispositivo durante recorridos en terrenos complicados.

Motor V6: la gran apuesta de Nissan

Uno de los rasgos que diferencian a la Nissan Frontier 2027 de buena parte de sus competidoras es su mecánica. Mientras otras marcas han adoptado motores turboalimentados de menor cilindrada, Nissan continúa confiando en un bloque V6 atmosférico de 3.8 litros.

Este propulsor desarrolla 310 caballos de fuerza y 381 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades. Dependiendo de la versión, puede combinarse con tracción trasera o integral.

La marca destaca que esta configuración ofrece una entrega de potencia progresiva y una arquitectura menos compleja, al prescindir de turbocargadores o sistemas híbridos, lo que puede traducirse en menores costos de mantenimiento a largo plazo.

A su interior

Capacidad de carga y remolque

La pick up japonesa seguirá disponible en configuraciones King Cab y Crew Cab, además de ofrecer cajas de carga de distintas longitudes para adaptarse a diferentes necesidades.

En materia de trabajo, mantiene una capacidad máxima de remolque de hasta 3,243 kilogramos, una cifra competitiva dentro de la categoría. También conserva el tradicional chasis de largueros, una solución ampliamente valorada por quienes utilizan la camioneta en tareas exigentes.

Precios de la Nissan Frontier 2027

La gama arranca con la versión Frontier S King Cab 4x2, cuyo precio es de 32,490 dólares en el mercado estadounidense. La misma configuración con tracción integral eleva su costo a 35,490 dólares.

En formato Crew Cab, la versión S 4x2 inicia en 33,890 dólares, mientras que la variante 4x4 alcanza los 36,890 dólares.

La versión SV, una de las más equilibradas de la oferta, comienza en 36,490 dólares y puede superar los 40,000 dólares dependiendo de la configuración elegida.

Para quienes buscan una apariencia más aventurera está la PRO-X, con un precio de 38,890 dólares, mientras que la PRO-4X, enfocada en capacidades todoterreno, parte desde 42,190 dólares y alcanza los 42,690 dólares en su versión más equipada.

Con esta actualización, la Nissan Frontier 2027 no busca revolucionar el segmento, sino perfeccionar una fórmula que todavía conserva seguidores: diseño robusto, capacidades de trabajo sólidas y un motor V6 que se ha convertido en una rareza dentro del mercado actual.