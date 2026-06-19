¡El mayor hallazgo que cambiaría la historia de la música! Encuentran manuscrito inédito de Mozart

Un cuaderno de composición de Wolfgang Amadeus Mozart, un manuscrito autógrafo que incluye siete piezas para arpa y flauta, fue hallado por un conservador de la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) en París, anunció este viernes la institución.

Se trata de un "descubrimiento mayor reconocido por los especialistas", según Gilles Pécout, director de la BnF, añadiendo que la pieza aporta información "sobre el joven profesor Mozart" y documenta "la última estancia parisina" del músico en 1778.

El cuaderno contiene una docena de "lecciones de composición" del músico austriaco (1756-1791).

El compositor impartió estas clases "a diario" en París de mayo de julio de 1778 "a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes, excelente arpista", explica François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la BnF y autor del extraordinario descubrimiento.

El cuaderno fue encontrado el 2 de febrero en la BnF cuando Goy examinaba un paquete de una veintena de manuscritos anónimos, que el especialista tenía la intención de analizar antes de jubilarse.

Libro inédito de Mozart; un hallazgo mayor para la música. / Foto: AFP

"Ni de lejos podía imaginar lo que iba a encontrar", confiesa el conservador

Fijándose en las notas y los pentagramas, ciertos elementos "característicos" de la escritura le llaman su atención, como "las claves de sol bastante redondeadas, ligeramente inclinadas hacia delante" o "la clave de fa" realizadas en el sentido inverso a la manera de representarla en Francia.

Al compararlo con otros autógrafos digitalizados, el papel utilizado, francés, y el hecho de que el cuaderno lleve los mismos sellos que una copia francesa del "Concierto para flauta y arpa" de Mozart encargada por el duque de Guînes, refuerzan la idea de que se trataba del compositor austriaco.

El documento fue sometido a peritaje y su atribución fue validada a finales de abril por la Biblioteca Mozartiana de la fundación Mozarteum de Salzburgo, ciudad natal del músico.

Libro inédito de Mozart; un hallazgo mayor para la música. / Foto: AFP

Sus 44 páginas incluyen también "siete piezas para flauta y arpa", de las cuales la última no esta concluida, detalló Goy al presentar el cuaderno, muy bien conservado.

Estas piezas "parten siempre de una idea propuesta por Mozart", según la BnF. Al final, "las manos del maestro y de la alumna" se mezclan en ellas "en proporciones variables".

Por ejemplo, "él escribe la parte del arpa" y le pide a la duquesa "que escriba la parte de flauta. Luego, se intercambian", dice Goy.

Serán presentadas el dían de la Música en Francia

El domingo, día de la Fiesta de la Música en Francia, las siete piezas inéditas, de una duración total de unos 20 minutos, serán interpretadas, por primera vez, por la Orquesta Filarmónica de Radio Francia.

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