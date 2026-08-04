Aldo Rendón explota contra Lupita Villalobos por anécdota de su divorcio.

El estilista Aldo Rendón causó revuelo en redes sociales tras arremeter contra las creadoras del pódcast Las Alucines, mismo que es encabezado por Lupita Villalobos y Kass Quezada. El también influencer compartió su opinión sobre este programa durante una conversación en La Casa de los Famosos México.

Durante una plática retro del reality, el estilista señaló que la influencer solo habla del tema de su divorcio. Este comentario rápidamente causó revuelo en redes sociales, donde la comunidad de internet se dividió pues algunos apoyaron la opinión del influencer, mientras otros defendieron a Lupita.

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¿Qué dijo Aldo Rendón sobre Lupita Villalobos y su anécdota de su divorcio?

En medio de una charla con otros integrantes de La Casa de los Famosos México, el diseñador de imagen cuestionó la narrativa y el tipo de contenido que ha llevado al éxito a al par de influencers norteñas. Aldo Rendón expresó su aburrimiento ante la recurrencia con la que hablan de sus vidas personales.

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"Me da hueva que cuenten del marido... No puedes hablar de tu divorcio toda la vida. Digo, no las conozco tanto, pero tienes que tener más historias." comentó el estilista en medio de la conversación dentro del reality.

Lupita Villalobos contesta a lo dicho por Aldo Rendón

Fiel a su estilo, Villalobos respondió con sarcasmo e ironía por medio de sus plataformas digitales. La influencer bromeó diciendo que las divorciadas tienen "derecho a existir y a repetir la misma historia una y mil veces" y aprovechó para agradecerle a Aldo por la publicidad indirecta hacia su podcast.

Junto con Lupita, Kass Quezada también salió en defensa de su compañera en redes sociales, cuestionando quién estaba conversando con Aldo y afirmando que "escucharía mil veces la historia de infidelidad de Lupita" de ser necesario.

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