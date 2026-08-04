Habitantes de la Supermanzana 510 en Cancún protestan por la construcción del nuevo SEMEFO

Vecinos de la Supermanzana 510 volvieron a manifestarse la noche de este martes para expresar su rechazo por la construcción de las nuevas instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), ubicadas sobre la avenida Politécnico, en su cruce con avenida México. A una semana de haber iniciado las protestas, los habitantes aseguraron que continúan sin recibir una respuesta formal por parte de las autoridades y advirtieron que intensificarán sus acciones si no son escuchados.

Portando pancartas, cartulinas y lonas con mensajes de inconformidad, un grupo de residentes recorrió diversas calles de la Supermanzana 510 hasta llegar al predio donde se construyen las instalaciones, donde reiteraron su rechazo al proyecto al considerar que representa un riesgo para la salud pública y afectará la calidad de vida de quienes habitan en la zona.

Los manifestantes señalaron que, cuando se realizó la recolección de firmas entre los vecinos, se les informó que el terreno sería destinado para una verificadora vehicular del Instituto de Movilidad; sin embargo, posteriormente descubrieron que en realidad sería utilizado para la construcción del nuevo SEMEFO, situación que calificaron como un engaño.

Recordaron que la semana pasada ya habían realizado una primera protesta, tras la cual representantes de la Fiscalía General del Estado y del Ayuntamiento sostuvieron un acercamiento con ellos y se comprometieron a llevar a cabo una mesa de diálogo este martes para presentar una respuesta a sus inquietudes.

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No obstante, los vecinos aseguraron que las autoridades no acudieron al encuentro acordado y que tampoco respondieron a los mensajes enviados para conocer el motivo de la ausencia, por lo que decidieron salir nuevamente a las calles para exigir que se atiendan sus demandas.

Durante la manifestación, los residentes expresaron su preocupación por lo que consideran antecedentes negativos en el funcionamiento de las actuales instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicadas en la Supermanzana 44 sobre la avenida Andrés Quintana Roo. Afirmaron que, en diversas ocasiones, habitantes de esa zona han denunciado la presencia de malos olores provenientes del inmueble, por lo que temen que una situación similar se repita en la Supermanzana 510.

Los inconformes señalaron que, de presentarse problemas en la operación del nuevo inmueble, podrían generarse olores fétidos que afectarían a familias, escuelas y comercios cercanos, poniendo en riesgo la salud de niñas, niños, jóvenes y adultos que habitan en el sector.

Finalmente, advirtieron que, si en los próximos días no reciben una respuesta concreta por parte de las autoridades estatales y municipales, analizarán endurecer sus protestas mediante bloqueos en vialidades principales y otras acciones de presión, con el objetivo de que su inconformidad sea atendida y se alcance una solución respecto al proyecto.