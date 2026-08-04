Se rinden ante niño mexicano en pleno vuelo; obtuvo segundo lugar en el Campeonato Internacional de Aritmética Mental

Javier Emiliano Ramírez González es uno de tantos niños mexicanos que se preparan durante años en alguna disciplina, sin estar en el reflector ni ser un tema viral de conversación pero que cuando salen del país a competir ponen muy en alto el nombre de México.

El menor chiapaneco viajó hace unos días a Panamá para participar en el Campeonato Internacional de Aritmética Mental ALOHA 2026, y logró un gran resultado al conquistar el segundo lugar de la competencia.

Todo un campeón!



El niño mexicano Javier Emiliano Ramírez González, fue ovacionado por pasajeros de su vuelo por ganar el 2do lugar en el Campeonato Internacional de Aritmética Mental ALOHA 2026 llevado a cabo en Panamá. pic.twitter.com/TRs9qas3i9 — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) August 4, 2026

En este campeonato internacional participaron, aproximadamente, mil niños y jóvenes de 20 países alrededor del planeta. El nivel de exigencia es muy alto en este tipo de eventos, por lo que la preparación física y mental, así como el nivel de concentración debe ser al máximo.

El niño Javier Emiliano alcanzó el segundo lugar frente a competidores excelentes. El reconocimiento a su esfuerzo y gran logró no pasó desapercibido para la tripulación del vuelo en el que viajaba de regreso a casa.

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A través de un video difundido en redes sociales, se puede observar al menor en su asiento y sorprenderse cuando mencionan su nombre para felicitarlo por su proeza.

Aún incrédulo, tratando de procesar el inolvidable momento, todos los pasajeros de la aeronave le brindan una ovación, a la que responde poniéndose de pie en su asiento y con un ¡Gracias!