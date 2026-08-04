Ejecutan ataque armado contra joven en la colonia Machado de Cancún; agresores logran darse a la fuga

Un joven fue asesinado a balazos por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, la noche de este martes, en un ataque directo ocurrido sobre la calle Barcelona, esquina con Londres, en la colonia Machado, cerca de la avenida José López Portillo, en Cancún. Al lugar acudieron corporaciones de los tres órdenes de gobierno y paramédicos, quienes únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando vecinos de la zona realizaron múltiples llamadas al número de emergencias 911 para informar que dos hombres a bordo de una motocicleta habían disparado en repetidas ocasiones contra un joven de entre 25 y 30 años, quien iba por un camino de terracería.

Tras el reporte, el personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos de respuesta, movilizando a elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y paramédicos del Escuadrón de Respuesta y Urgencias Médicas (ERUM).

Los primeros en arribar fueron policías municipales, quienes localizaron al joven tendido sobre el camino de terracería con diversas heridas por proyectil de arma de fuego. Minutos después, los paramédicos confirmaron que la víctima había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

Información preliminar obtenida en el lugar señaló que, tras comenzar el ataque, el joven intentó escapar corriendo para salvar su vida; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y cayó inconsciente varios metros adelante. De acuerdo con las autoridades, los casquillos percutidos quedaron dispersos a unos 30 metros de donde finalmente quedó el cuerpo.

Noticia Destacada Volcadura en la Zona Hotelera de Cancún termina con una mujer golpeando a su pareja

Una vez consumado el ataque, los agresores escaparon a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios, mientras que elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de los casquillos y demás evidencias, las cuales serán sometidas a análisis por el área de balística como parte de la carpeta de investigación.

Al sitio también arribaron familiares del joven, quienes permanecieron a la espera detrás del acordonamiento. Debido a las diligencias ministeriales, no se les permitió acercarse al cuerpo y se les informó que deberán acudir ante el Ministerio Público para realizar el reconocimiento oficial de la víctima y los trámites correspondientes para reclamar los restos en las próximas horas.

La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables del ataque armado.