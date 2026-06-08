Xbox celebra 25 años con una espectacular consola de edición limitada

La celebración por el aniversario número 25 de Xbox llegó con una de las sorpresas más llamativas para los fanáticos de los videojuegos. Durante el Games Showcase 2026, la compañía presentó la nueva Xbox Series X25 Limited Edition, una consola conmemorativa que rinde homenaje a la primera generación de la marca y a los millones de jugadores que la han acompañado desde su debut.

El anuncio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del evento gracias a una propuesta que combina la tecnología actual de Xbox Series X con elementos visuales que recuerdan a la consola original lanzada en 2001.

Una edición especial que revive los inicios de Xbox

La nueva Xbox Series X25 Limited Edition apuesta por la nostalgia con detalles inspirados en la primera consola de la compañía. Entre sus características destacan acabados translúcidos y el clásico color verde que se convirtió en una de las señas de identidad más reconocibles de Xbox.

La empresa explicó que el objetivo de esta edición especial es celebrar el legado de la marca y reconocer el papel que ha tenido su comunidad durante más de dos décadas de historia dentro de la industria de los videojuegos.

Un control con referencias a los clásicos de la marca

Además de la consola, Xbox presentó un mando exclusivo denominado Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, diseñado especialmente para acompañar esta celebración.

El control incorpora múltiples guiños a los primeros años de la plataforma, incluyendo referencias visuales a los tradicionales botones ABXY y algunos detalles inspirados en el legendario control "Duke", recordado por quienes jugaron en la primera generación de la consola.

Grandes videojuegos acompañan el aniversario

El evento también sirvió para mostrar avances de algunos de los títulos más importantes que llegarán a la plataforma en los próximos años. Entre ellos destacaron Gears of War: E-Day, Fable, Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons II y State of Decay 3.

Asimismo, la compañía confirmó que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution estarán disponibles exclusivamente para consolas Xbox, reforzando su estrategia de fortalecer el catálogo propio de la plataforma.

¿Cuándo saldrá a la venta?

La Xbox Series X25 Limited Edition y el control especial del aniversario estarán disponibles a partir de noviembre en mercados seleccionados y se comercializarán como una edición limitada.

Con este lanzamiento, Xbox busca celebrar un cuarto de siglo de historia con un producto pensado especialmente para los coleccionistas y para quienes han acompañado a la marca desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento interactivo.