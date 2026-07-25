Personal de seguridad privada detiene a presunto ladrón tras persecución en el Malecón de la Caleta; habría robado escalera para venderla

Elementos de seguridad privada de la empresa DC Security protagonizaron una nueva intervención la noche del viernes, luego de perseguir y asegurar a un hombre señalado como presunto responsable del robo de una escalera, la cual habría sustraído minutos antes de un domicilio en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la información recabada, el sospechoso, identificado únicamente con el apodo de “El Teto”, intentó escapar con el objeto robado tras abandonar la vivienda donde presuntamente cometió el hurto. Sin embargo, personal de seguridad privada detectó la situación e inició una persecución que concluyó sobre la avenida Malecón de la Caleta, a la altura de la calle 58.

En ese punto, los guardias lograron darle alcance y someterlo, ya que el hombre habría intentado forcejear con los elementos de seguridad e incluso buscó escapar nuevamente, aunque finalmente fue controlado hasta la llegada de las autoridades.

Según los propios vigilantes, durante la intervención el detenido reconoció haber robado la escalera y aseguró que pretendía venderla para conseguir dinero y comprar alimentos.

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Minutos después arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes procedieron a detener al individuo. No obstante, al no encontrarse en el lugar alguna persona afectada que lo señalara formalmente ni existiera una denuncia inmediata por el presunto robo, el hombre únicamente fue puesto a disposición por faltas administrativas, conforme al procedimiento correspondiente.

Vecinos y personal de seguridad señalaron que “El Teto” es ampliamente conocido en distintos sectores de la ciudad por presuntamente dedicarse al robo de diversos objetos. Indicaron además que, pese a presentar una discapacidad motriz, presuntamente utiliza esa condición para pasar desapercibido y evitar levantar sospechas al momento de cometer los hurtos.

Finalmente, personal de DC Security hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido víctima de algún robo o reconocer al presunto responsable, acudan a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, ya que recalcaron que únicamente mediante una querella formal será posible que las autoridades puedan proceder por los hechos que se le atribuyen.