Siete de cada 10 habitantes de Cancún aún se sienten inseguros, revela el Inegi

Aunque esta ciudad registró una ligera mejoría en la percepción de inseguridad, se mantuvo entre las urbes del país donde la mayoría de la población consideró que vivir es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada ayer.

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El estudio, correspondiente al segundo trimestre del 2026, reveló que el 70.1 por ciento de las personas de 18 años y más manifestó sentirse insegura, cifra inferior al 74.9 por ciento del primer trimestre, lo que representó una disminución de 4.8 puntos porcentuales y de 8.7 puntos respecto al mismo periodo del 2025, cuando el indicador fue de 78.8 por ciento.

A pesar de esa reducción, siete de cada 10 cancunenses consideraron que la inseguridad continuó como uno de los principales problemas del municipio, percepción que coincidió con los hechos delictivos registrados durante los últimos meses y con la presencia constante de operativos de las corporaciones de Seguridad.

La ENSU también mostró que los espacios donde la población se sintió más vulnerable siguieron siendo los cajeros automáticos instalados en la vía pública, el transporte público, las carreteras y las calles por las que habitualmente transita. En contraste, los lugares donde reportó mayor sensación de protección fueron las viviendas, los centros de trabajo y las escuelas.

“No lo creo; al contrario, debió subir 10 puntos. Está en una ciudad de locos y cada vez más insegura. Platico todos los días con mucha gente y es evidente que hay desconfianza; se sienten inseguros y yo también lo noto, cada vez está peor”, aseguró Alejandro, conductor de una plataforma de transporte.

“Es una mentira, son cifras maquilladas. Esta semana, a la vuelta de mi casa, se metieron a dos viviendas a robar; en uno de los casos lograron atrapar a un ladrón, el otro escapó. Piden ayuda a la Policía y no acude; las patrullas pasan una cada cuatro días”, afirmó Wilbert, residente de la Supermanzana 44.

“Llevo un par de meses en Cancún y no me he enterado de robos o asaltos en mi fraccionamiento o en la zona. Cuando he visto los noticieros locales, han reportado pocos incidentes delictivos”, indicó el contador César Viades.

“Por lo que a mí corresponde, sí creo que ha mejorado la seguridad, al menos por lo que escucho y leo, porque realmente ando muy poco por la ciudad”, comentó Fernando Barragán, pediatra retirado.

Un policía municipal, cuya identidad se mantuvo en el anonimato, señaló que en los últimos meses la corporación incrementó su presencia; sin embargo, reconoció que la percepción de inseguridad permanece elevada, principalmente por las ejecuciones y ataques armados.

En la capital del estado

En Chetumal también se registró una disminución. La percepción de inseguridad pasó de 64.4 por ciento en el primer trimestre de 2026 a 62.1 por ciento en el segundo. En comparación con el mismo periodo del 2025, cuando fue de 73.6 por ciento, el indicador descendió 11.5 puntos porcentuales.

Los resultados de la encuesta reflejaron que, aunque hubo una mejora respecto al año anterior, la inseguridad continuó entre las principales preocupaciones de la población. Especialistas consideraron necesario fortalecer las estrategias de prevención, investigación y combate a la delincuencia, además de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad.

La ENSU es elaborada trimestralmente por el INEGI para medir la percepción de seguridad en las principales ciudades del país y constituye uno de los principales indicadores sobre la confianza ciudadana y las condiciones de seguridad urbana.

JGH