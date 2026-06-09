Prime Day 2026: cuándo inicia en México y cuáles serán las mejores promociones

Los amantes de las compras en línea ya pueden prepararse para uno de los eventos más importantes del año. Amazon confirmó que el Prime Day 2026 se celebrará en México del 23 al 29 de junio, ofreciendo miles de promociones especiales en distintas categorías para los usuarios que cuenten con una membresía activa de Amazon Prime.

La campaña de descuentos coincidirá con el inicio del verano y promete ofertas en productos de tecnología, entretenimiento, hogar, moda y belleza, además de beneficios adicionales para los suscriptores del servicio.

¿Quiénes podrán acceder a las ofertas?

El acceso al Prime Day 2026 estará disponible únicamente para clientes con una membresía Amazon Prime vigente. Aquellos que aún no formen parte del programa podrán activar el periodo de prueba gratuito de 30 días para participar en las promociones.

Las ofertas comenzarán oficialmente a las 00:01 horas del 23 de junio y permanecerán activas hasta el 29 de junio, aunque algunas promociones tendrán disponibilidad limitada.

Tecnología y videojuegos liderarán los descuentos

Entre los productos que tradicionalmente registran las rebajas más atractivas durante el Amazon Prime Day destacan los dispositivos desarrollados por la propia compañía, como los asistentes inteligentes Echo con Alexa, lectores electrónicos Kindle y equipos Fire TV.

También se esperan descuentos en videojuegos, accesorios para consolas, sistemas de vigilancia para el hogar, electrodomésticos, utensilios de cocina y artículos de uso cotidiano

Habrá ofertas relámpago durante toda la semana

Uno de los principales atractivos del evento serán las llamadas ofertas relámpago, promociones especiales que estarán disponibles por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

Por ello, Amazon recomienda a los usuarios monitorear constantemente tanto la aplicación móvil como el sitio web, ya que los descuentos se actualizarán de manera continua durante toda la semana.

Beneficios adicionales para usuarios Prime

Además de las promociones en productos, los clientes con membresía Prime podrán acceder a envíos rápidos y gratuitos en artículos participantes. Asimismo, quienes utilicen la tarjeta Prime Visa podrán obtener bonificaciones y beneficios adicionales en determinadas compras.

Con una duración de siete días, el Amazon Prime Day 2026 se perfila como uno de los eventos comerciales más importantes del verano, ofreciendo oportunidades de ahorro para quienes buscan adquirir tecnología, artículos para el hogar o renovar sus dispositivos electrónicos antes de la segunda mitad del año.