Melate 4244: estos son los números ganadores del sorteo del domingo 26 de julio

La suerte volvió a estar en juego durante la noche del domingo 26 de julio con una nueva edición del Melate 4244, uno de los sorteos más esperados de la Lotería Nacional, que puso en disputa una bolsa acumulada de 165 millones de pesos para los participantes.

Los resultados de las modalidades Melate, Revancha y Revanchita fueron anunciados mediante una transmisión en vivo realizada en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde los jugadores pudieron conocer las combinaciones ganadoras del sorteo.

Como ocurre habitualmente, los sorteos de Melate, Revancha y Revanchita se realizan los días miércoles, viernes y domingo, con transmisiones en directo a través de las plataformas oficiales de la institución a partir de las 21:00 horas.

Números ganadores del sorteo Melate 4244

Después del sorteo número 4244, estas fueron las combinaciones que resultaron seleccionadas para cada modalidad:

SorteoNúmeros ganadores

Melate:05 - 11 - 33 - 37 - 45 - 54

Adicional:13

Revancha:06 - 07 - 23 - 38 - 48 - 53

Revanchita:18 - 21 - 26 - 35 - 38 - 45

Los participantes deberán revisar cuidadosamente sus boletos para confirmar si fueron acreedores a algún premio dentro del sorteo 4244 y seguir las indicaciones oficiales para realizar el cobro correspondiente.

¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio de Melate?

Las personas que resulten ganadoras en cualquiera de las modalidades de Melate cuentan con un plazo máximo de 60 días naturales para solicitar el pago de su premio ante la Lotería Nacional.

Para realizar el trámite es necesario presentar el boleto original, ya que funciona como comprobante oficial para validar la participación y entregar el monto correspondiente.

Una vez que termina ese periodo establecido, el ganador pierde el derecho a reclamar el premio y los recursos son enviados a la Tesorería de la Federación para destinarse a acciones de Asistencia Pública.