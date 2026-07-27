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Investigan agresión a perrito que recibió un impacto de balín en Campeche

El perrito fue presuntamente atacado con un balín por un vecino, lo que dio inicio a una denuncia formal e investigaciones por parte de la FGE de Campeche.

Por Alejandro Balan

27 de jul de 2026

2 min

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Investigan agresión a perrito que recibió un impacto de balín en Campeche
Investigan agresión a perrito que recibió un impacto de balín en Campeche / Especial

Un perrito resultó herido tras recibir el impacto de un proyectil en la pierna izquierda, en la capital del Estado, hecho que provocó indignación entre la población y motivó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), que ya inició las investigaciones para llevar al presunto responsable ante la justicia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, el vicefiscal Alexandro Brown Gantús fue contactado por los propietarios del can, quienes solicitaron apoyo luego de que su mascota fuera lesionada presuntamente por un vecino.

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A través de una rescatista, el animal fue canalizado de inmediato a una clínica veterinaria debido al intenso dolor que presentaba. Luego de la valoración médica, los especialistas determinaron que la lesión fue provocada por un balín, por lo que, una vez estabilizado el perrito, sus dueños acudieron a la Fiscalía General para presentar la denuncia formal correspondiente.

Personal de la Vicefiscalía especializada recibió el caso y comenzó la integración de la carpeta de investigación con el objetivo de judicializarla ante un Juez de Control y buscar la vinculación a proceso del responsable de la agresión.

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Las autoridades recordaron que el maltrato animal constituye un delito previsto en el Código Penal del Estado, con sanciones que van desde multas de 12 mil hasta más de 35 mil pesos, además de penas de prisión que pueden alcanzar los cinco años, dependiendo de la gravedad de los hechos.

El caso desató una ola de reacciones en redes sociales y entre ciudadanos de la capital campechana, quienes manifestaron su indignación por la agresión contra el animal y exigieron que se aplique todo el peso de la ley a la, el o los responsables, al considerar que este tipo de conductas no deben quedar impunes y deben ser castigadas de manera ejemplar para prevenir nuevos casos de violencia contra los animales.

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