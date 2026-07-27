Fede Vigevani cumple reto como infiltrado en La Casa de los Famosos México y esconde el papel de baño

La estrategia de Fede Vigevani comenzó a tomar forma dentro de La Casa de los Famosos México, luego de que el creador de contenido completara su primer reto como habitante infiltrado. Durante la madrugada, el influencer recibió una misión especial y logró ejecutarla sin que sus compañeros descubrieran su verdadera participación en el reality.

El desafío consistía en retirar y esconder todo el papel de baño disponible dentro de la casa, una prueba que puso a prueba la capacidad del argentino para actuar con normalidad mientras realizaba una acción fuera de lo común. Fede aprovechó los momentos de distracción para guardar el artículo en distintos puntos del inmueble.

La ausencia del producto comenzó a generar dudas entre los habitantes del reality, quienes rápidamente notaron que algo extraño estaba ocurriendo. Mientras algunos intentaban encontrar una explicación y descubrir al responsable, Fede Vigevani mantuvo la calma y siguió interpretando su papel como un participante más.

Durante la madrugada, Fede Vigevani cumplió el reto que le pusieron como habitante infiltrado. Logró esconder todo el papel de baño 😱 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qOXh24x4aQ — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 27, 2026

La misión forma parte de la dinámica especial asignada al influencer, quien ingresó a LCDLF México con una función diferente al resto de los concursantes. Aunque fue presentado como un integrante de la temporada, en realidad deberá recibir indicaciones del exterior y completar diversos retos sin revelar su identidad secreta.

Desde su llegada al programa, la participación de Fede Vigevani ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada movimiento del creador de contenido para descubrir hasta dónde podrá llegar con su papel de infiltrado dentro de la casa más famosa de México.