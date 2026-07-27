Galilea Montijo sorprende en La Casa de los Famosos México con vestido LED de alta tecnología

El regreso de Galilea Montijo como conductora de La Casa de los Famosos México tuvo un protagonista inesperado antes de conocer a los nuevos habitantes: su espectacular vestido con tecnología de iluminación que rápidamente llamó la atención del público y se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

Desde su aparición en la primera gala de la cuarta temporada del reality, las redes sociales reaccionaron al diseño que mezcló moda, innovación tecnológica y una propuesta visual futurista. La pieza fue creada especialmente para la conductora por la firma Ian Dey, responsable de algunos de sus atuendos más destacados.

El vestido LED de Galilea Montijo: una pieza creada durante seis meses

El impresionante diseño está elaborado sobre una malla cubierta con más de 65 mil microcristales y cuenta con alrededor de 1,200 filamentos LED incorporados de manera artesanal en toda la estructura del vestido.

La creación requirió cerca de seis meses de trabajo para lograr un efecto en el que las luces parecen surgir desde el interior de la prenda, generando una apariencia futurista que transformó a Galilea en una especie de escultura iluminada durante la transmisión.

El concepto del vestido tomó inspiración en las redes neuronales, con trazos orgánicos que recorren la silueta de la conductora y crean un efecto tridimensional gracias al reflejo de los cristales y la iluminación integrada.

El equipo detrás del look de Galilea Montijo

Para completar la imagen de la conductora de La Casa de los Famosos México, un equipo de especialistas participó en cada detalle del estilismo. La encargada de crear la propuesta visual fue Jessica Marmolejo, quien ha trabajado en la evolución de la imagen pública de Galilea.

El maquillaje estuvo a cargo de Alfonso Waithsman, uno de los nombres más reconocidos del maquillaje en el espectáculo mexicano, mientras que el peinado fue realizado por Jorge Beltrán, quien apostó por un estilo elegante para complementar el vestido tecnológico.

Con esta aparición, Galilea Montijo volvió a demostrar su influencia en la moda televisiva mexicana, logrando que su llegada al reality no solo marcara el inicio de una nueva temporada, sino que también se convirtiera en uno de los momentos más virales de la noche.