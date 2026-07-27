Cecilia Patrón destaca avance de Mérida en seguridad y servicios tras encuesta del Inegi

Mérida continúa fortaleciendo la confianza ciudadana gracias a los avances en seguridad, servicios públicos y atención permanente a las necesidades de las familias, así lo informó la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, tras los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

“Estos números son producto del trabajo de un ayuntamiento que escucha, actúa y pone a las personas en el centro. En Mérida trabajamos todos los días para cuidar lo más valioso que tenemos: nuestra gente”, indicó la munícipe.

De acuerdo con la ENSU correspondiente al segundo trimestre de 2026, la percepción sobre la efectividad del Ayuntamiento de Mérida para resolver los problemas aumentó 4.6 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, lo que permitió a la ciudad avanzar nueve posiciones en el ranking nacional.

“Con ello confirmamos que vamos por el camino correcto, pero también nos compromete a redoblar esfuerzos para seguir construyendo una ciudad segura, ordenada y con servicios públicos de calidad para todos”, afirmó.

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Como parte de estos avances, actualmente, cuatro de cada diez meridanas y meridanos consideraron efectivo al gobierno municipal para atender las problemáticas de la ciudad, cifra superior al promedio nacional, donde la percepción es de tres de cada 10 personas.

En materia de seguridad, Mérida mantuvo indicadores que la colocaron entre las ciudades con mejores resultados del país.

La Policía Municipal se posicionó como la décima corporación con mejor percepción de desempeño a nivel nacional, al registrar que el 70.7 por ciento de las personas mayores de 18 años consideraron que realiza un trabajo muy o algo efectivo, muy por encima del promedio nacional del 50.7 por ciento.

Asimismo, la confianza ciudadana en la corporación continuó. El 72.9 por ciento de la población manifestó mucha o algo de confianza en la Policía Municipal, ubicando a Mérida como la quinta ciudad con mayor confianza en sus elemento, frente al 52.5 por ciento del promedio nacional.

“La seguridad de Mérida es un patrimonio que cuidamos. Seguiremos fortaleciendo a nuestra Policía Municipal con capacitación, profesionalización, cercanía con la comunidad y mejores herramientas para proteger a las familias”, expresó Cecilia Patrón.

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Los resultados también reflejaron avances importantes en servicios públicos, al respecto la percepción sobre el cuidado de parques y jardines registró una mejora significativa, ya que seis de cada 10 personas consideraron positivo su estado, mientras que la percepción de descuido disminuyó 12.5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

Este avance permitió que Mérida escalara 48 posiciones en el comparativo trimestral nacional, reflejando el esfuerzo permanente del ayuntamiento por recuperar y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos.

La primera edil meridana comentó que estos lugares bien cuidados también generan seguridad, convivencia y bienestar, una prioridad en la que su gobierno municipal continúa invirtiendo.

Con estos resultados, la ENSU respalda el trabajo del Ayuntamiento de Mérida para consolidar una ciudad donde la seguridad, los servicios públicos eficientes y la capacidad de dar respuesta permiten una ciudad mejor para todos.