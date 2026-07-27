Hipertensión y diabetes pasan factura: Yucatán encabeza enfermedades cardiovasculares graves

Yucatán reportó menos casos nuevos de hipertensión arterial que Quintana Roo durante la semana epidemiológica 27; sin embargo, encabezó la Península en los dos padecimientos cardiovasculares de mayor gravedad: enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular, una tendencia que especialistas relacionan con el impacto acumulado de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes cuando no son detectadas o controladas oportunamente.

El más reciente boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) muestra que Quintana Roo registró 194 nuevos casos de hipertensión arterial, seguido de Yucatán con 169 y Campeche con 136. No obstante, el comportamiento cambia al revisar las complicaciones derivadas de esos padecimientos.

En enfermedad isquémica del corazón –grupo que incluye infartos agudos al miocardio y diversas formas de angina de pecho– Yucatán notificó 28 nuevos casos, casi el triple de los 10 reportados por Quintana Roo y muy por encima de los ocho registrados en Campeche.

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La misma tendencia se observó en las enfermedades cerebrovasculares, donde la entidad contabilizó 15 nuevos pacientes, frente a 12 de Quintana Roo y seis de Campeche.

A escala nacional, durante la misma semana se notificaron 11 mil 528 nuevos casos de hipertensión arterial, además de mil 594 diagnósticos de enfermedad isquémica del corazón y mil 244 de enfermedad cerebrovascular, lo que confirma que las enfermedades cardiovasculares continúan entre los principales retos para el sistema de salud mexicano.

Más que estadísticas

Los especialistas advierten que estas cifras reflejan algo más profundo que el comportamiento semanal de las estadísticas. Mientras la hipertensión suele desarrollarse durante años sin presentar síntomas, sus efectos comienzan a manifestarse cuando el daño sobre el sistema cardiovascular ya está avanzado, favoreciendo la aparición de infartos, embolias y otras complicaciones potencialmente mortales.

Por ello, un estado puede registrar menos diagnósticos recientes de hipertensión que otro y, aun así, presentar un mayor número de eventos cardiovasculares graves como consecuencia de pacientes que arrastran durante años un deficiente control de la presión arterial, la diabetes o ambos padecimientos.

Ese escenario coincide con el perfil epidemiológico que Yucatán ha mostrado de manera constante durante la última década. Diversas Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut) han colocado al estado entre las entidades con mayor prevalencia de diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad e hipertensión, factores que incrementan significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y del cerebro.

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Amenaza silenciosa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la hipertensión constituye el principal factor de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular y uno de los más importantes para desarrollar cardiopatías isquémicas. En México, las enfermedades del corazón se mantienen como la primera causa de muerte desde hace varios años, mientras que los padecimientos cerebrovasculares figuran entre las principales causas de discapacidad permanente en la población adulta.

Aunque el apartado de enfermedades no transmisibles incluye trastornos de la nutrición, neoplasias, displasias y defectos congénitos, el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 27 no muestra diferencias tan marcadas entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo como las observadas en enfermedades cardiovasculares.

Los datos sugieren que uno de los principales desafíos para Yucatán continúa siendo el fortalecimiento de la atención primaria, particularmente en la detección temprana y el control oportuno de la hipertensión y la diabetes entre personas de mediana edad, antes de que estos padecimientos evolucionen hacia infartos o embolias.

Especialistas coinciden en que mejorar el diagnóstico oportuno, garantizar el seguimiento médico y promover cambios en los hábitos de alimentación y actividad física resultan fundamentales para reducir la carga de enfermedades cardiovasculares, que representan una de las principales causas de hospitalización y mortalidad tanto en Yucatán como en el resto del país.