Detienen a presunto líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán; grupo criminal desata bloqueos tras captura

Un operativo del Ejército Mexicano en Michoacán derivó en la captura de Alfonso “N”, señalado por las autoridades como presunto líder del Cártel de Los Reyes, una organización criminal con presencia en la región.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad federal, la detención fue realizada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional durante una acción operativa en el estado.

El detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en delitos como privación ilegal de la libertad y motín.

Además, autoridades de Estados Unidos mantenían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que ayudara a localizar y detener a Alfonso “N”, debido a su presunta relevancia dentro de la estructura criminal.

Realizan bloqueos tras captura de Alfonso "N"

Luego de que se confirmó la captura, presuntos integrantes del Cártel de Los Reyes reaccionaron con acciones de presión en distintos puntos de Michoacán. De acuerdo con reportes oficiales, se registraron bloqueos carreteros y la quema de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán.

Los hechos generaron movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales, quienes desplegaron operativos para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades indicaron que el gabinete de seguridad mantiene coordinación permanente para atender los incidentes derivados de la detención y evitar que las acciones del grupo criminal afecten a los habitantes de la zona.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en otros hechos delictivos y definir su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.