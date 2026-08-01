Familia muere en trágico choque sobre la avenida Costera; fallecen tres, entre ellos una bebé

Tres personas sin vida, entre ellas una bebé, además de varios lesionados, fue el saldo que dejó un brutal choque frontal registrado en la avenida Costera, luego de que una camioneta invadiera el carril contrario tras perder el control, donde las víctimas mortales serían integrantes de una misma familia, presuntamente originaria de Hecelchakán.

Los hechos ocurrieron a la altura del poblado de Imí, donde el conductor de una camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad, quien, al perder el control de la unidad, se montó sobre el camellón central e invadió el carril contrario, impactándose de frente contra un automóvil compacto en el que viajaba la familia.

Derivado del violento impacto, el conductor del vehículo compacto murió prensado dentro de la unidad, mientras Paramédicos del sector salud realizaron maniobras para rescatar a la mujer, quien fue estabilizada y trasladada de urgencia; sin embargo, durante el trayecto al hospital perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones que presentaba.

En tanto, una bebé fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron con signos vitales al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, la menor falleció cuando era sometida al procedimiento de intubación debido a la gravedad de sus heridas.

Además, un hombre de 35 años, otra mujer y un segundo hombre resultaron lesionados, por lo que fueron valorados y canalizados a diferentes hospitales para recibir atención médica especializada.

Elementos del cuerpo de Bomberos, paramédicos del sector salud, Cruz Roja y policías atendieron la emergencia, mientras la circulación permaneció parcialmente cerrada durante las labores de rescate.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo que permanecía en el lugar del accidente y tomó conocimiento del fallecimiento de la mujer y la bebé en los hospitales, por lo que el caso quedó turnado ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.