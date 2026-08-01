Investigan presuntas detonaciones de arma de fuego en Paseos del Mar; joven habría sido retenido por policías

La movilización de elementos de los tres órdenes de gobierno se registró la tarde de este sábado en el fraccionamiento Paseos del Mar, en la Supermanzana 251, luego de que al número de emergencias se reportaran presuntas detonaciones de arma de fuego sobre la calle Isla Guadalupe con Isla Haití. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina para verificar el reporte.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con una joven, quien manifestó que momentos antes recibió una llamada telefónica de un familiar. De acuerdo con su versión, el hombre le aseguró que había sido baleado por policías y que posteriormente sería detenido.

Mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias, vecinos de la zona señalaron que observaron cuando varios policías se llevaron al joven, aunque dijeron desconocer si fue trasladado a un hospital para recibir atención médica o si quedó en calidad de detenido.

La versión generó incertidumbre entre los habitantes del fraccionamiento, ya que en el sitio no se confirmó de inmediato la existencia de personas lesionadas ni se localizaron evidencias que permitieran esclarecer lo ocurrido.

De manera extraoficial trascendió que el incidente habría iniciado durante una revisión preventiva realizada por elementos policiales. Según esta versión, el joven presuntamente adoptó una actitud agresiva, lo que derivó en un forcejeo o riña con los oficiales y posteriormente se escucharon las detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras recabar los primeros testimonios, los agentes informaron que se tomaría conocimiento de los hechos para integrar el reporte correspondiente y determinar lo ocurrido. Hasta el momento, el Complejo de Seguridad no tenía registro del ingreso de alguna persona lesionada por arma de fuego a hospitales de la ciudad.

Tampoco se informó a qué corporación pertenecerían los policías presuntamente involucrados en el incidente, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos y confirmar si efectivamente hubo disparos o si el reporte obedeció a otra situación.