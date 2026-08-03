Resultados del Melate 4247: estos fueron los números ganadores del sorteo del 2 de agosto

La Lotería Nacional realizó la noche del domingo 2 de agosto el sorteo Melate 4247, junto con las modalidades Revancha y Revanchita, en las que estuvo en juego una bolsa acumulada de 188.3 millones de pesos.

Los números ganadores se dieron a conocer durante la transmisión oficial de la Lotería Nacional a través de su canal de YouTube y sus redes sociales, donde miles de participantes siguieron el desarrollo del sorteo.

Números ganadores del Melate 4247

Estos fueron los resultados oficiales del sorteo correspondiente al domingo 2 de agosto de 2026:

Melate

05 - 06 - 09 - 28 - 38 - 49

Número adicional: 16

Revancha

06 - 11 - 21 - 25 - 40 - 46

Revanchita

09 - 16 - 21 - 34 - 35 - 51

¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio?

Los participantes que resulten ganadores disponen de 60 días naturales para reclamar su premio ante la Lotería Nacional. Para realizar el trámite es indispensable presentar el boleto original, ya que constituye el comprobante oficial de participación.

Si el premio no se reclama dentro del plazo establecido, el monto correspondiente pasa a la Tesorería de la Federación, con destino a la Asistencia Pública.

¿Cuándo son los sorteos del Melate?

Los sorteos de Melate, Revancha y Revanchita se realizan todos los miércoles, viernes y domingos a las 21:00 horas, y pueden seguirse en vivo mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional.